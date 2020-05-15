«Сначала лечилась сама, а потом начала задыхаться»: в Новосибирске врач-рентгенолог умерла от тяжелой пневмонии из-за COVID-19

В Новосибирске умерла врач-рентгенолог областной клинической больницы Неля Щеглова. Ей было 69 лет. Причина - тяжелая пневмония из-за коронавируса. Родственники до сих пор не могут отойти от шока. Ее муж скорбит дома на карантине, а дочь лежит в инфекционной больнице. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с близкими Нели Николаевны и узнал историю болезни.

Неля Щеглова проработала в медицинской сфере 44 года. Как вспоминают знакомые, Неля Николаевна всегда была спокойной и рассудительной женщиной. Пациенты ее любили. На посту осталась и тогда, когда началась пандемия коронавируса. В отпуск не пошла - продолжала принимать пациентов, а их, кому надо сделать рентген, чтобы понять, нет ли пневмонии, было очень много.

- В конце апреля у Нели поднялась температура. Она начала сама лечиться, пила противовирусные. Но лучше не становилось, - рассказал КП-Новосибирск муж врача Николай.

Температуру сбить таблетками не удавалось. Было принято решение вызвать врача на дом. Приехала «Скорая помощь», взяли мазки на коронавирус. Нелю Николаевну госпитализировали в инфекционную больницу.

- Она поступила 1 мая. Еще один тест ей сделали уже в палате, по КТ у нее была обнаружена пневмония. По словам врача, легкие были как матовое стекло, - объяснила КП-Новосибирск соседка Нели Николаевны по палате. - Ну и результаты теста оказались положительными.

С каждым днем женщине было все тяжелее дышать. Из-за инфекции, которая поразила легкие, началась дыхательная недостаточность.

- Меня 2 мая перевели в областную больницу, а вечером знакомая позвонила и сказала, что Нелю Николаевну увезли в реанимацию. У нее снова поднялась температура, она начала задыхаться, - продолжает женщина.

Нели Николаевны не стало 11 мая в 11.40. Мужу позвонили врачи и сообщили эту новость.

- Меня подкосило сильно. Многого сейчас даже уже не вспомню. Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, - говорит муж Нели Николаевны.

В СМИ о смерти врача стало известно не сразу. По последним данным оперштаба Новосибирской области, женщины возраста Нели Николаевны не умирали.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Нели Щегловой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru