2020-05-23T08:05:25+03:00
Коронавирус Covid-19

«Им было 60 и 70 лет»: в Новосибирске от коронавируса умерли 2 пенсионерки

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона
Надежда РЫЖКИНА
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Две пенсионерки в Новосибирской области умерли от коронавируса.Две пенсионерки в Новосибирской области умерли от коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В субботу, 23 мая, стало известно, что от коронавируса погибли еще двое человек. Обе — женщины, сообщает оперштаб.

— Скончались сибирячки в возрасте 60 и 70 лет. Общее количество умерших в регионе на 23 мая — 27 человек, — передает оперативный штаб регионального правительства.

За сутки обнаружили и новые случаи заражения — 83, это рекорд для региона. Общее число заразившихся в области — 2043, в том числе 131 ребенок, а выздоровевших — 882 человека.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры смягчили: разрешили гулять в парках, но по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию и носить защитную маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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