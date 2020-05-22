Облизывает губы и ставит пятерки: новосибирский педагог завел аккаунт в TikTok. Его видео сводят с ума

Новосибирский педагог завел аккаунт в TikTok. Он снимает типичные для этой соцсети ролики - открывает рот под популярные песни, дергается под музыку. Причем не всегда цензурную. Мы, например, услышали в одном из видео слово «фак». Еще учитель показывает походку школьников на урок и с урока, бегает по пустой школе во время изоляции и так далее. Знает, что на него подписаны ученики, но не стесняется. А что такого? Он ведь всего лишь педагог-организатор, а не строгая историчка. Но знает ли о хобби паренька директор?

Вячеслав работает в школе. Фото: личный архив.

«ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ УРОК ИНТЕРЕСНЫМ»

Вячеславу 25 лет. Он работает педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования в одной из новосибирских гимназий. Обязанности не слишком серьезные - помогает в организации детских мероприятий, занимается школьной телестудией, курирует газету. Профессию сибиряк выбрал еще в 10-м классе, когда поработал в детском лагере и решил, что работа со школьниками - его призвание.

- Я уже три года работаю в гимназии. В октябре мы вместе с другими учителями готовили проекты. Я решил показать, что урок можно сделать интересным не только за счет презентации. Можно подключить социальные сети, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав. - Мы с учениками записали пару образовательных роликов и выложили в TikTok.

Вячеслав залил видео в социальную сеть и забыл об этом. Начал просто смотреть ролики других людей. Понравилось. Спустя некоторые время решил сделать учебный аккаунт своим личным и создавать уже не познавательные ролики, а развлекательные.

- Тему я выбрал знакомую для себя - про учителей, школу, учеников. На начальном этапе не все залетало в рекомендации. Дальше - больше. Когда дети ушли на домашнее обучение, я снял видео об актуальных проблемах для дистанционки. Оно стало популярным! - хвалит себя педагог.

Сибиряк планирует продолжать вести аккаунт в TikTok. Фото: личный архив.

«МИЛАШЕЧКА»

Что же можно найти в аккаунте педагога? Пародии на школьников - вот он показывает, кривляясь перед камерой, как ученики лениво плетутся на первый урок, а вот - бегут сломя голову в столовую. Есть ролики и другого жанра. Например, находясь в кабинете, Слава танцует и закусывает нижнюю губу, как делают пышногрудые блондинки в современных клипах. Понравится ли мамам 13-летних девочек, что они подписаны на такого учителя? На другом видео парень просто носится по пустой школе как ужаленный. В одном из роликов обещает поставить ученикам пятерки, если видео наберет 5000 лайков. Правда, по какому предмету - непонятно, он же толком ничего не ведет… Может, поэтому и спрос с педагога не так велик?

Комментарии под видео пестрят разными признаниями от школьниц. «Вы мне уже снились, как так можно?», «Мне кажется, вы в душу мне смотрите», «Милашечка» - пишут маленькие девочки со всей страны.

- Моя основная аудитория - школьники. Мои ученики, конечно же, подписаны на меня. Я тщательно подхожу к выбору песен, звуков. Чтобы все было «стерильно», ведь я педагог, - не видит ничего предосудительного в своем канале Вячеслав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1562" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780674" frameborder="0"></iframe> Танцы новосибирского учителя сводят с ума соцсети.

«У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ СВОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА»

Мы обращаем внимание сотрудника школы: все-таки на нескольких роликах явно слышно слово «фак» и даже демонстрируется этот жест.

- Я не могу вспомнить, про какой ролик вы говорите. Еще раз повторюсь, что всегда внимательно просматриваю и прослушиваю то, что выкладываю. Возможно, я показал этот жест бессознательно. Спасибо, что сказали, я удалю этот ролик, - оправдывается учитель.

Кстати говоря, директор школы не знает о личном аккаунте педагога. Да и к чему? Как объяснил Вячеслав, некоторые педагоги видели страницу в TikTok и ничего против не сказали. Некоторые и сами ведут страницы в «Инстаграме» и других социальных сетях.

- Не всем учителям это подходит. У каждого свой секрет успеха. Я считаю, что социальные сети могут стать определенным элементом или даже трендом в образовании будущего, - рассуждает сибиряк. - После моих видео в TikTok наши отношения с учениками не сильно изменились. Они просто стали больше мне доверять.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«В этом нет ничего предосудительного»

КП-Новосибирск обратилась за помощью к психологу Инне Чудиновой. Она встала на сторону преподавателя:

- Это поиск общего языка с подростками. Многие видеоблогеры тоже начинают осваивать платформу TikTok. Если преподаватель не переходит грань ученик/учитель, то почему бы нет? Я не считаю, что это может мешать учебному процессу. Социальные сети существуют отдельно от работы. Это личное дело учителя, чем он занимается, и его пространство. Пусть только не забывает о преподавательской этике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1088" height="2352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780671" frameborder="0"></iframe> Новосибирский педагог завел аккаунт в TikTok.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru