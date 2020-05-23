В Новосибирске — рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки заразились 83 человека
В субботу, 23 мая, стало известно о еще 83 заболевших коронавирусом. На данный момент это максимальное число заболевших в сутки с начала эпидемии.
Они госпитализированы в инфекционный госпиталь, сообщает оперштаб правительства Новосибирской области.
— С начала эпидемии коронавирусом заболели 2043 человека, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, скончались 27 пациентов, — рассказали в оперштабе.
В реанимации стало меньше больных — сейчас там находится 61 человек, еще 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
От коронавируса умерли две женщины, им было 60 и 70 лет.
Кроме того, в Новосибирской области уже провели 92 113 тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей находятся 2526 человек, для 15 335 человек меднаблюдение окончено.
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ИСТОЧНИК KP.RU