23 Май 2020 2020-05-23T08:18:33+03:00

В Новосибирске — рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки заразились 83 человека Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В субботу, 23 мая, стало известно о еще 83 заболевших коронавирусом. На данный момент это максимальное число заболевших в сутки с начала эпидемии.

Они госпитализированы в инфекционный госпиталь, сообщает оперштаб правительства Новосибирской области.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 2043 человека, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, скончались 27 пациентов, — рассказали в оперштабе.

В реанимации стало меньше больных — сейчас там находится 61 человек, еще 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

От коронавируса умерли две женщины, им было 60 и 70 лет.

Кроме того, в Новосибирской области уже провели 92 113 тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей находятся 2526 человек, для 15 335 человек меднаблюдение окончено.

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ИСТОЧНИК KP.RU