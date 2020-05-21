Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 мая 2020 года: дата ЕГЭ и школьники без масок

Оперативный штаб сообщил о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года : за прошедшие сутки в регионе выявили 76 новых пациентов с коронавирусом. Теперь общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло 1881 человекf, среди них — 122 ребенка. Врачи сообщили, что в отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находится 71 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

За прошедшие сутки два пожилых пациента стали жертвами коронавируса в Новосибирске. По данным оперативного штаба Новосибирской области, скончались 60-летний мужчина и 59-летняя женщина.Общее количество смертей от COVID-19 выросло до 25 человек.

ЭКЗАМЕН ПОСРЕДИ ЛЕТА

Новосибирские школьники будут сдавать ЕГЭ 29 июня 2020 года — такую дату назвали в министерстве образования Новосибирской области. Пока нет официального приказа, но именно эту дату назвал президент РФ Владимир Путин. Напомним, в этом году экзамен по русскому языку хотят провести в два дня: в Новосибирской области его будут сдавать 15 925 человек. А базовую математику хотят вовсе отменить, особенно для поступающих в гуманитарные вузы.

ВЫГНАЛИ ЗА ТО, ЧТО НЕ БЫЛО МАСКИ

Новосибирский школьник вернулся домой без домашнего задания — его не пустила дежурная. Женщина отказалась впускать ребенка без маски и отправила его домой. Вскоре со школьником пришел его отец — он устроил разбирательство с дежурной, но та стояла на своем. В итоге получила выговор от руководства: дежурные обязаны выдавать детям домашнее задание.

ДЕЛЬФИНАРИЙ НАЧАЛ РАБОТУ... И ТУТ ЖЕ ЗАКРЫЛСЯ

Новосибирский дельфинарий рискнул открыться во время самоизоляции. Сначала юристы дельфинария решили, что есть законные основания для работы, однако ошиблись. Но штраф дельфинарий не получит, так как успел выполнить предписание властей.

ПРОМОКОДЫ И ГОСУСЛУГИ

Новосибирцы могут оплатить штраф со скидкой на портале госуслуг. Жители региона стали чаще пользоваться электронными сервисами в период самоизоляции, сейчас на портале Госуслуг доступно 30 таких сервисов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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