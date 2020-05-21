Решение на дистанции: суперсервисы защищают жителей области от коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T14:42:54+03:00

Оформление льгот и пособий, получение справок, доступ к образовательным платформам – эти и другие возможности доступны жителям Новосибирской области в онлайн-формате

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О работе цифровых сервисов и новых дистанционных решениях рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов:

- Сейчас цифровые услуги для жителей нашего региона особенно актуальны, они пользуются повышенной популярностью и спросом. Безусловно, на сервисы возросла нагрузка, что приводило к некоторым сбоям и задержкам, но мы увеличили мощности и сейчас технические проблемы решены. В целом можно с уверенностью сказать, что распространение дистанционных форматов взаимодействия населения с государством способствует профилактике и снижению рисков заражения.

Самой удобной площадкой остается портал Госуслуг, работающий в режиме 24/7. На портале доступно более 650 услуг, из них 250 – региональные, а еще 80 – услуги муниципалитетов.

Особое внимание сейчас уделяется развитию онлайн-сервисов. Так с 15 апреля сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Всего же на портале Госуслуг доступно 30 таких сервисов. Продолжается и развитие региональных суперсервисов – в ближайшее время будет внедрена электронная путевка в детский сад и дистанционная запись в школу. В ближайших планах работа по сокращению документов личного хранения, которые необходимо предъявлять при визитах в ведомство.

Отметим, что оплата штрафов через портал Госуслуг проходит со скидкой.

Пожалуй, самой востребованной услугой сегодня является подача заявления на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU