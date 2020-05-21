«Это мужчина и женщина, 60 и 59 лет»: в Новосибирской области от коронавируса скончались еще двое пенсионеров

21 Май 2020 2020-05-21T08:05:28+03:00

В регионе от коронавируса умерли еще двое пенсионеров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В четверг, 21 мая, стало известно, что еще двое пенсионеров умерли от коронавируса. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет. За сутки коронавирус выявили у 76 человек. Из больницы выписали 43 пациента, — сообщили в оперштабе.

Еще 5 тяжелобольных госпитализировали в реанимацию, теперь там — 71 человек, к аппарату ИВЛ подключены 18 пациентов.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.

Умершие в основном пенсионеры старше 60 лет.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры смягчили, разрешили гулять в парках, но важно помнить, что необходимо соблюдать дистанцию и носить защитную маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU