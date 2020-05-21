2020-05-21T11:17:45+03:00
Общество

«Вы че ко мне прицепились!»: техничка не пустила пятиклассника в школу из-за того, что он был без маски

На разборки пришел папа, в выражениях он не сдерживался
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дежурная не пустила в школу пятиклассника, потому что на нем не было маски. Фото: стоп-кадрДежурная не пустила в школу пятиклассника, потому что на нем не было маски. Фото: стоп-кадр
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Отец пятиклассника пожаловался на техничку школы №60 в городе Обь под Новосибирском. Дело в том, что женщина не пустила его сына-пятиклассника взять домашнее задание: мальчик был без маски. Ребенку пришлось идти домой. Папа, услышав, почему сын пришел без «домашки», разозлился, и пошел разобраться со строгой техничкой.

— Что такое самоизоляция? Объясните значение слова, — обращается отец к работнице школы.

— Вы че ко мне прицепились, — отвечает женщина на видео.

— Вы сами без маски, детям не даете домашнее задание, — продолжает родитель.

— Я вот в маске, видите, вот она у меня маска, — показывает на подбородок женщина.

— У меня тоже в кармане лежит маска. Почему я должен носить маску с ваших слов, самоизоляция — это мое личное желание, правильно? Дайте ребенку домашнее задание, — настаивает новосибирец.

В ответ женщина молча уходит.

Свой диалог он снял на видео. Его он опубликовал в соцсети. КП-Новосибирск мужчина рассказал, что это же видео он скинул в родительский чат. Спустя некоторое время отреагировала классный руководитель. Она сказала, что показала ролик директору и завучу. Оказалось, что на видео не техничка, а дежурная.

— Меры приняты: дежурной сделали замечание по поводу общения с посетителями, объяснили, как правильно носить маску, и то, что выдавать домашнее задание надо обязательно, — сообщила классный руководитель.

Также учитель попросил сообщать о подобных инцидентах сразу ей, а не в соцсети.

КП-Новосибирск пыталась связаться с директором школы, но его не оказалось на месте.

В Новосибирске техничка не пустила в школу пятиклассника без маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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