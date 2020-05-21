Когда начнется ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году: заявление министерства образования
В последние месяцы школьники и их родители все чаще задаются вопросом: когда начнется ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году? Заявление о примерной дате проведения экзамена сделал сегодня, 21 мая, президент Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19. По словам главы государства, при нынешнем устойчивом снижении угрозы эпидемии коронавируса, необходимо провести Единый государственный экзамен по всей стране 29 июня.
— Пока у нас нет официального приказа, чтобы точно заявить о том, как и в каком формате пройдет ЕГЭ. Конечно же, эта дата будет принята на федеральном уровне и будет одинакова для всех регионов. В настоящее время, мы ориентируемся на озвученную дату — 29 июня, — пояснил КП-Новосибирск Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Напомним, в этом году экзамен по русскому языку хотят провести в два дня: в Новосибирской области его будут сдавать 15 925 человек. А базовую математику и вовсе могут отменить. Если ребенок решил поступать в гуманитарный вуз, то этот экзамен он может не сдавать
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ИСТОЧНИК KP.RU