2020-05-21T10:42:32+03:00
Общество

«Ошибочка вышла»: дельфинарий сообщил, что снова работает, и тут же закрылся

КП-Новосибирск узнала, что все-таки произошло
Надежда РЫЖКИНА
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Дельфинарий Новосибирска сообщил, что снова работает, и тут же закрылсяДельфинарий Новосибирска сообщил, что снова работает, и тут же закрылсяФото: Влад КОМЯКОВ
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Центр «Дельфинария» в Новосибирске анонсировал на своем сайте, что готов вновь принять посетителей. Сообщение на сайте появилось во вторник, 19 мая. Но дельфинарий не успел принять новосибирцев и гостей города, потому что буквально на следующий день закрылся.

КП-Новосибирск узнала, что произошло.

— Пока дельфинарий не работает. 19 мая мы открывались, но 20 снова закрылись, было рано. Открытие отложено до распоряжения правительства, было решено подождать. 15 мая было опубликовано распоряжение губернатора со списком отраслей экономики, которым запрещено открываться. Наши юристы, изучив документы, решили, что наш дельфинарий в них не попадает. Мы открылись, но тут же позвонили из министерства, объяснили ситуацию и попросили закрыться, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь центра «Дельфиния» Антон Нагорняк.

Мы узнали, накажут ли Дельфинарий за то, что один день они были открыты несмотря на режим самоизоляции.

— Как только появились сведения об открытии, мы сразу же сделали предписание. Заведение открыться не успело, поэтому штраф дельфинарию не положен, — объяснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова Анна Терешкова.

В данный момент Дельфинарий закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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