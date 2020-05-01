Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 мая 2020 года: аетирекорд по самоизоляции, умер пятый зараженный

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 мая 2020 года не радуют: за прошедшие сутки болезнь выявили у 55 жителей региона. По данным оперативного штаба, общее количество заболевших COVID-19 составляет 526 человек. Среди них - 25 детей, у которых подтвержден диагноз.

ПЯТАЯ СМЕРТЬ

В Новосибирской области скончался пятый пациент с коронавирусом. Мужчине было 73 года, еще 22 апреля он поступил в больницу №11, где тест подтвердил диагноз «коронавирус». Тяжелая пневмония развивалась у него на фоне ишемической болезни сердца и кардиосклероза.

БЕСПЕЧНЫЕ НОВОСИБИРЦЫ

Новосибирцы хуже всех в стране соблюдают режим самоизоляции — к таким выводам пришел «Яндекс». Аналитики подсчитали, что ежедневно индекс самоизоляции здесь остается самым низким. Так, 30 апреля, накануне длинных майских праздников, Новосибирск поставил антирекорд: в 14.00 индекс самоизоляции был всего 1,3 — это худший показатель среди городов-миллионников.

«ПОВЕРЬТЕ, ЭТО СТРАШНО!»

Вахтовик призвал новосибирцев серьезнее отнестись к угрозе коронавируса. Мужчина приехал в мегаполис для выполнения подряда и был удивлен, насколько беспечны горожане.

- Мне звонила супруга и сообщила, что наша дочь попала в больницу с коронавирусом. Поверьте, это страшно! А в вашем городе я только и слышу, что это все брехня и очередной способ прижать народ, что этого вируса никто не боится. В Москве тоже было всем наплевать, пока почти у каждого человека не появился родственник или знакомый в беде, — написал мужчина в сервисе «Яндекс.Районы».

ПИК ЭПИДЕМИИ ПРИДЕТСЯ НА МАЙ

Российские ученые спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Сибири. По данным эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна наибольший прирост заболевших стоит ждать около середины мая 2020 года. Это означает, что на пике тесты будут выявлять около 200 случаев заболевания. Для сравнения: в Уральском федеральном округе пик эпидемии ожидается в середине июня.

ПРОТИВИРУСНЫЕ ГРИБЫ

Новосибирские ученые предложили бороться с вирусами с помощью грибов. Исследователи научного института «Вектор» обнаружили «противовирусные» свойства в сибирских грибах: широко известном березовом грибе — чаге, у некоторых трутовиков, а также в веселке обыкновенной, вешенках легочной и устричной. Специалисты посоветовали купить в аптеке измельченное сырье чаги, перемолоть его в кофемолке и заварить одну ложку такого порошка стаканом кипятка. Также, этот гриб в качестве добавки к кофе, который готовят в чашке или турке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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