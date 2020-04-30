«Им всем плевать»: в Новосибирске хуже всего в стране соблюдают самоизоляцию

30 Апр 2020 2020-04-30T21:41:38+03:00

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Новосибирцы практически не соблюдают самоизоляцию: такие данные за 30 апреля обнародовал портал «Яндекс» .

Ежедневно сервис показывает индекс самоизоляции в конкретном городе, и столице Сибири нечем гордиться. 30 апреля, накануне длинных майских праздников, Новосибирск поставил антирекорд: в 14.00 индекс самоизоляции был всего 1,3 – это худший показатель среди городов-миллионников.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают, почему так могло получиться:

- Самоизоляция? Кредиты плати, ипотеку плати, детей корми, еду покупай. Вот и не сидят люди дома!

- Им всем плевать!

- Почему на работу можно, а на улицу прогуляться нельзя? – спрашивают сибиряки.

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