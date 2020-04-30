Спасет от всех вирусов: новосибирские учёные обнаружили чудо-гриб

30 Апр 2020 2020-04-30T22:50:06+03:00

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Новосибирские вирусологи обнаружили противовирусные средства у грибов. К подобным выводам пришли ученые из центра «Вектор», в котором сейчас разрабатывают вакцину от коронавируса.

Специалисты изучили на клеточных культурах около полутысячи образцов, полученных из сибирских высших грибов.

— Были установлены наиболее перспективные штаммы грибов, активные в отношении ВИЧ-1, вирусов простого герпеса, Западного Нила, гриппа разных субтипов и других вирусов. Абсолютным рекордсменом стал широко известный березовый гриб, или чага: его экстракт подавлял все исследованные вирусы. Высокую противовирусную активность показали также некоторые другие виды трутовиков, а также веселка обыкновенная, вешенки легочная и устричная, — издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Однако о том, как именно грибы могут противостоять вирусам, ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Некоторые считают, что они являются отличным средством для повышения иммунитета, а другие уверены, что определенные вещества в грибах могут воздействовать на вирусы напрямую, конкурируя с вирусными частицами.

По словам специалистов, использовать грибы в качестве профилактического средства, можно и в домашних условиях. К примеру, в аптеке можно купить измельченное сырье той же чаги, перемолоть его в кофемолке и заварить одну ложку такого порошка стаканом кипятка. Кроме того, этот гриб, в измельченном виде, можно спокойно использовать в качестве добавки к кофе, который готовят в чашке или турке.

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