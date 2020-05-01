Ученый спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в Сибири

1 Май 2020 2020-05-01T13:14:57+03:00

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Эксперты рассчитали, когда в Сибири заболеваемость коронавирусом достигнет пика. Центр экономических исследований определил это время с помощью логарифмической кривой.

Вычисления касаются разных округов страны. Сибирский федеральный округ оказался для экспертов сложным, так как было сложно выделить четкую динамику. И, все-таки, специалисты сделали свои предположения.

- Пик ожидается около середины мая 2020 года, когда будет зарегистрировано около 200 случаев на пике, - цитирует РИА Новости кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Для сравнения, пик заболеваемости в Уральском федеральном округе математики видят лишь в середине июня. А, например, в Дальневосточном федеральном округе пик ожидается уже в первой декаде мая.

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