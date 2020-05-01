В Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом, власти рассказали, кто он такой

1 Май 2020 2020-05-01T16:40:47+03:00

До сих пор неизвестно, от кого заразился пенсионер, ставший очередной жертвой COVID-19

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске умер еще один пациент, у которого диагностировали новый коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- В Новосибирской области официально подтверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом. Мужчине было 73 года, - сообщил о смерти оперштаб.

Известно, что пенсионер лечился в новом госпитале, который переоборудовали на базе городской больнице. Его положили в клинику вскоре после ее открытия.

- 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден лабораторно, - сообщает оперштаб.

От кого заразился сам 73-летний мужчина – неизвестно. По данным властей, он не выезжал в последнее время из Новосибирска, а в круге его контактов не было установлено больных.

Во время заражения коронавирусом, у этого человека развилась тяжелая пневмония. Кроме того у мужчины были ишемическая болезнь сердца и кардиосклероз.

«Это не шутка, это не видеоигра. Вирус – повсюду», - Этьен из сериала «Элен и ребята» обратился к россиянам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог - о коронавирусе

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU