2020-05-01T16:40:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом, власти рассказали, кто он такой

До сих пор неизвестно, от кого заразился пенсионер, ставший очередной жертвой COVID-19
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Спасти пенсионера с коронавирусом не удалось.Спасти пенсионера с коронавирусом не удалось.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске умер еще один пациент, у которого диагностировали новый коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- В Новосибирской области официально подтверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом. Мужчине было 73 года, - сообщил о смерти оперштаб.

Известно, что пенсионер лечился в новом госпитале, который переоборудовали на базе городской больнице. Его положили в клинику вскоре после ее открытия.

- 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден лабораторно, - сообщает оперштаб.

От кого заразился сам 73-летний мужчина – неизвестно. По данным властей, он не выезжал в последнее время из Новосибирска, а в круге его контактов не было установлено больных.

Во время заражения коронавирусом, у этого человека развилась тяжелая пневмония. Кроме того у мужчины были ишемическая болезнь сердца и кардиосклероз.

«Это не шутка, это не видеоигра. Вирус – повсюду», - Этьен из сериала «Элен и ребята» обратился к россиянам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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