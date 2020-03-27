Нерабочая неделя в Новосибирске с 28 марта по 5 апреля 2020 года: что закрыто и что будет работать

С субботы страна выходит на длинные выходные - президент объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса. Из нашего обзорного материала вы узнаете, как будут работать магазины, аптеки, киоски в Новосибирске, а какие предприятия сделают в работе перерыв.

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?

Торговые центры должны приостановить работу на время выходной недели. Такую рекомендацию получили все ТЦ от министра промышленности Новосибирской области. Открыты будут только продуктовые точки.

- Мы рекомендуем оставить работу только продовольственных магазинов, - пояснил Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области. - А также магазинов с товарами первой необходимости. Я надеюсь, за мебелью в это время никто не пойдет? И за товарами легкой промышленности? Можем потерпеть? Лицам 65+ вообще желательно бы не выходить из дома.

Некоторые супермаркеты ввели часы и дни посещения для пожилых покупателей.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Чтобы народ не раскупил все продукты, испугавшись предстоящей недели затворничества, во многих супермаркетах появились листовки: «Мы знаем, что в условиях сложившейся ситуации отсутствие товаров на полках могло вас насторожить. Но мы гарантируем, что у нас много ресурсов для того, чтобы наши торговые залы были полностью заполнены!» А в одной крупной сети установили специальный график для посещения пенсионеров: «Мы вводим специальные часы для посещения наших магазинов пожилыми людьми: каждый понедельник и четверг до 10.00». В это время всех остальных просят избегать посещения супермаркета, чтобы не подвергать риску заражения старшее поколение.

В магазинах появились вот такие объявления.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ?

Типографии и газетные киоски продолжат работу в обычном режиме. Читатели смогут оперативно получать новости, покупая газету «Комсомольская правда» - Новосибирск» по привычному графику: во вторник (31 марта), среду (1 апреля) и пятницу (3 апреля) вас ждет ежедневный выпуск. Также в среду, 1 апреля, выйдет «толстушка» - еженедельник «Комсомольской правды».

МОЖНО ЛИ СХОДИТЬ В КИНОТЕАТР?

В Новосибирске театры и многие кинотеатры зарылись еще до объявления нерабочей недели. Но некоторые кинотеатры продолжали работу, объявив, что изменили рассадку зрителей (сделав ее более свободной). Однако с 28 марта и они обязаны прекратить продавать билеты на сеансы.

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ КАФЕ, КАЛЬЯННЫЕ, СТОЛОВЫЕ?

В Новосибирской области еще накануне обращения президента минпромторг порекомендовал кафе, ресторанам и барам запретить курение кальянов. Кроме того, самим посетителям во время посещения подобных мест посоветовали сидеть в метре друг от друга. А на время нерабочей недели кальянные, кафе, рестораны и вовсе будут закрыты.

- Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, не останавливающих рабочий график, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку, - отметил губернатор Андрей Травников.

Фитнес-центры приостановили работу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАК РАБОТАЮТ ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ?

С 28 марта по 5 апреля фитнес-центры Новосибирска приостанавливают работу. Это же касается и спорт-баров.

- Контроль за исполнением постановления (о приостановке работы. - Прим. ред.) определен за территориальным управлением Роспотребнадзора и ведомственными министерствами - если говорить о сфере торговли и услуг, это министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, - добавляет губернатор.

КАК РАБОТАЮТ БОЛЬНИЦЫ И ВЕТКЛИНИКИ?

Нерабочая неделя не коснется медицинской сферы. Больницы, поликлиники, аптеки будут работать в обычном режиме.

- В субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00, в будни с 7.30 до 20.00, - сообщили график работы поликлиник в оперштабе Новосибирской области.

В том числе будут продолжать работать все ветеринарные клиники.

ЛЬГОТНИКАМ ВЫПИШУТ ЛЕКАРСТВА НА ДОМУ

Минздрав напоминает: если у человека появились признаки ОРВИ, ему не нужно идти в поликлинику - следует вызвать врача на дом.

- Вызывать на дом врача также стоит людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хронические заболевания. Пожилым людям на дому оформят также льготные рецепты, - продолжают в оперштабе.

Газета «Комсомольская правда» и сайт kp.ru на выходные не уходит.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У ШКОЛЬНИКОВ - КАНИКУЛЫ, В САДАХ - ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ

Для учеников новосибирских школ, вузов и ссузов каникулы продлили до 12 апреля. А вот сады будут работать.

- Детские сады в связи с объявленными выходными днями не будут работать, но в период нерабочих дней будут созданы дежурные группы - по заявлению родителей, которые могут подать его в дошкольные учреждения, - рассказал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

ГРАФИК РАБОТЫ ТРАНСПОРТА

С субботы общественный транспорт, в том числе метро, переходит на сокращенное расписание, рассчитанное исходя из сниженного пассажиропотока.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Власти просят старшее поколение постараться не выходить на следующей неделе из дома. Пожилые люди, которым нужна какая-то помощь, могут обратиться к волонтерам, позвонив по следующим телефонам: 8-800-100-00-82, 112, (383) 304-84-84.

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