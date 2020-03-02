Ученые придумали новый способ диагностики коронавируса с помощью кастрюли с водой

Группа ученых из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН заявила о разработке прототипа тест-системы коронавируса. Новый способ отличается от того, что применяется сейчас в «Векторе», он более оперативный, мобильный и не требует использования дорогостоящего оборудования. Как говорят сами ученые, понадобятся несколько пробирок и простой термостат, хотя вместо него можно будет использовать даже кастрюлю с кипяченой водой. Как будет действовать прибор и поступил ли уже запрос на эту разработку, КП-Новосибирск узнала у ученых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Мы связались с завлабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Максимом Филипенко и спросили у него, в чем преимущество нового способа определения коронавируса по сравнению с уже используемым методом ПЦР.

- Для метода ПЦР требуется циклирование температур 95 - 60 - 72 - 95 градусов, поэтому оборудование должно соответствовать определенным параметрам. Подобные комплексы достаточно дорогие. Метод, который используют в «Векторе», - ПЦР в режиме реального времени. Этот метод лидирует. Нужный, хороший метод, но требует лаборатории и недешевого оборудования, которое, как правило, работает стационарно, - объясняет ученый. - Наш метод изотермической амплификации ДНК проводится при постоянной температуре 60 - 65 градусов. Для этого требуется простой термостат, сгодятся даже кастрюлька с подогретой в чайнике водой и термометр. За 40 минут, которые нужны для определения вируса, температура в ней не сильно изменится. Это так называемый тест «у постели больного».

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Ученый проводит аналогию с глюкометром или тестом на беременность - результат можно получить здесь и сейчас. Только тут берут, например, мазок со слизистой носа или задней стенки гортани. Потом кладут материал с ДНК в пробирку со специальными реагентами, а саму пробирку помещают в условную кастрюлю с горячей водой. Если коронавирус не обнаружен, реакция даст красный или оранжевый цвет, а если все плохо - зеленый.

Ученые взялись за эту тему неспроста. В лаборатории уже были наработки по методу изотермической амплификации ДНК, ее осталось только развить в связи с актуальностью темы.

- Нам было интересно, сможем ли мы на своих ресурсах, без чьих-то вложений, за три недели создать этот тест, - продолжает наш собеседник. - Смогли. Этот метод способен выявлять не только коронавирус, но и другие вирусы. Уточню, что это тест, который дополняет существующую диагностику, он по сути почти бесприборный. И поможет диагностировать болезнь на территориях, где нет лабораторий, в районах с ограниченными ресурсами.

- Откуда вы взяли штамм коронавируса?

- У нас его и нет. Мы провели сложную работу - синтезировали вирусоподобные частицы, они похожи на коронавирус, но не инфекционные. Их тест-система определяет. Скорее всего, настоящий коронавирус она тоже выявит.

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Новый метод можно использовать в аэропортах, чтобы диагностировать болезнь среди прилетевших, а потом отправлять людей с подозрением на дальнейшее обследование. Ученые уточняют: все, что у них есть, - только прототип, который нельзя использовать в промышленных масштабах. Денег в проект пока никто не вложил. Хотя в Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН уже поступил запрос из Европы.

- Интерес есть, но пока не из России, а из Европы. Заинтересованные компании говорят, что готовы рассмотреть возможность коммерциализации, - добавляет ученый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

К слову, если проект будет реализован, по оценке сотрудников лаборатории, минимум семь месяцев понадобится только на бумажное оформление. Тест-система должна пройти клинические испытания, необходимо полностью придумать дизайн, получить необходимые сертификаты. Сколько времени понадобится, чтобы проект стал работающей системой, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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