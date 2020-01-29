2020-01-29T21:44:23+03:00
Здоровье

Тесты на китайский коронавирус 2020 готовы, их разослали в несколько регионов России

Новая система диагностики была разработана вирусологами в новосибирском научном центре «Вектор»
Екатерина КОМЯКОВААлена КУЛЕШОВАНикита МАНЬКО
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В России сейчас можно встретить множество граждан КНР, гулящих по нашим городам в масках.В России сейчас можно встретить множество граждан КНР, гулящих по нашим городам в масках.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Россия готовится встретить китайский короновирус 2020 во всеоружии. В Новосибирском научном центре «Вектор», где занимаются изучением и разработкой вакцин от самых опасных вирусов в мире, уже создали две тестовых системы, которые способны распознать: подхватил человек обычный грипп или новый до конца не изученный вирус. Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов подтвердил, что диагностические наборы уже готовы их даже успели направить в несколько регионов.

Новый тест успели опробовать в Новосибирске. На днях сюда прислали анализы китайского студента, который приехал из Пекина в Иркутск. Парню стало плохо в поезде «Пекин-Москва». Исследование анализов провели достаточно быстро. Этот случай закончился хорошо. Сначала иркутские медики сообщили, что у студента диагностировали птичий грипп, а не короновирус. Вскоре это подтвердили и в Новосибирске.

Тем не менее в столице Сибири готовятся к нештатной ситуации и уже обородуют специальные боксы на случай, если коронавирус все-таки кто-то подхватит.

— Готовятся палаты в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения, — сообщили в региональном минздраве.

Кроме того в научном центре «Вектор» пытаются разработать вакцину, которая смогла бы спасти человечество от новой опасной эпидемии. Первый этап исследований намечен на июнь.

Ранее экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор» Александр Чепурнов, рассказал КП-Новосибирск, что главной проблемой при разработке вакцины может стать отсутствие животной модели. Привычные подопытные мыши, крысы и кролики в этом случае не помогут. Их реакции не дают возможности определить — помогает вакцина или нет. Ученый также отметил, что стране нужно запасаться «спасительной» сывороткой от переболевших. Вещество содержащееся в плазме крови таких людей может спасти новых пациентов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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