Надежда - на переболевших, они спасут остальных: ученый о новом смертельном вирусе из Китая

Сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов раньше заведовал лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор». Это одно из двух учреждений в России, где работают с самыми коварными вирусами мира и разрабатывают от них вакцины. Чепурнов в 2003 году работал над вакциной против первого китайского коронавируса, вызывавшего атипичную пневмонию. От неожиданной напасти погибли более 800 человек.

Тогда вспышку удалось победить: помогли карантин, диагностика, изоляция зараженных. К тому же, как рассказал ученый, создать вакцину против нового вируса оказалось очень сложно… Сейчас история повторяется. Чепурнов следит за ситуацией в Китае, где бушует 2019-nCoV. Кажется, откуда в современном мире, где полно ученых и университетов, может взяться новый неизученный вирус? Ответ: из природы. Наш мир настолько богат и разнообразен, что даже в XXI веке можно найти неизведанное. Человечество же все глубже и глубже вторгается в природу, вот и напарывается на подобные мины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

«ЧЕЛОВЕК ВСЕ СИЛЬНЕЕ ВНЕДРЯЕТСЯ В ПРИРОДУ»

- Эти инфекции называются возникающими, их огромная группа, к ним относятся вирусы Эбола, Марбург, южноафриканские возбудители. Они стали известны в последние 50 лет, именно в этот период люди стали глубже проникать в дикую природу. По моему мнению, в случае с новым коронавирусом происходит что-то подобное. Второй фактор, который позволил вирусу проявиться, - сам характер возбудителя. Он легко и стремительно адаптируется к новому хозяину, - говорит Чепурнов.

Получается, жил себе вирус, к примеру, в пучине морской, никого не трогал. Пришел человек - познакомились, вирус под него подстроился - и вот уже начал расползаться по земле. Почему мы говорим о морской пучине? Так ведь первые заболевшие работали на рынке морепродуктов. Ученый говорит, пока рано утверждать, что вирус «вышел из воды», но такую версию исключать нельзя.

- Человек все сильнее внедряется в природу, ему не хватает природных ресурсов, он начинает одомашнивать не только коров и свиней, но и рыбу. Это направление очень развито в Юго-Восточной Азии, - объясняет Чепурнов. - Там культивируют рыбу в прудах, в огороженных участках моря. В стесненной рыбной популяции происходит то же, что и в человеческой среде: особи начинают активнее обмениваться собственными вирусами. Возможно, из такой запруды все и пошло. Но еще раз подчеркну: это лишь предположение.

КРЫСА - НЕ ПОМОЩНИК

В 2003 году, во время первой вспышки атипичной пневмонии, Александр Чепурнов работал над созданием вакцины. Уже тогда он столкнулся с проблемой: протестировать противоядие на подопытных животных было невозможно. Привычные лабораторные кролики, морские свинки, крысы не подходили - они никак не реагировали на вводимые препараты. Тесты, визуальный осмотр не давали хоть сколько-то надежной картины. Что же будет в этот раз?

- Тогда мы создали некую косвенную модель препарата, даже опубликовали данные, но не испытали его. Вспышку тогда купировали сами эпидемиологи. Острый момент прошел, и никто так и не заинтересовался в дальнейшей разработке вакцины. В этой сфере как? Пока не появится острая нужда в препарате и фармпредприятия не почувствуют выгоду, никто вкладываться в научную разработку не станет, - рассуждает Чепурнов. - В этот раз, надеюсь, снова удастся оперативно купировать вспышку. Диагностику уже разработали, но пока вирус можно определить только в лабораторных условиях. Если очаг разрастется, то имеющихся мощностей будет мало. Возможно, правительству уже сейчас надо выделить средства на диагностикумы - лаборатории, где будут проверять анализы людей. Да и в любом случае необходимо, чтобы научные учреждения начали работать с этими возбудителями. Другое дело, что разрешение на это есть не у всех: в России только два предприятия могут взяться за эту проблему - Кольцовский научный центр под Новосибирском и Вирусологический центр Минобороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756434" frameborder="0"></iframe> Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

- Можете оценить ситуацию - насколько новый вирус опасен для человечества?

- По последним данным, которые мне известны, заболели около 400 человек, погибли - 9. Но для оценки мне не хватает цифр - сколько из заболевших отчетливо выздоравливают? Это нужно, чтобы понять уровень летальности данного заболевания. Ну и конечно, нужна возрастная и физиологическая структура по умершим. Может, умерли только пожилые - это одна картина. А если умирают люди разного возраста - то другая.

СОБИРАЙТЕ СЫВОРОТКУ!

Ученый также делает еще одно важное замечание. Нашей стране необходимо запасаться сывороткой от выздоровевших людей (она содержится в плазме крови). Скоро должен появиться пул тех людей, которые в своем организме содержат защитный «эликсир» от новой болезни. После вспышки Эболы американцы и израильтяне брали сыворотку у тех, кто перенес болезнь и выжил. Если болезнь вернется, для тяжелых случаев эта плазма станет панацеей.

- Еще один момент: в прошлый раз при вспышке атипичной пневмонии многих людей спасали, подключая их к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сейчас картина похожая - у заболевших снова диагностируют пневмонию. Если число больных увеличится, то аппаратов может не хватить, а значит, уровень летальности может повыситься. Это тоже надо иметь в виду.

- Когда же начинать паниковать?

- Паниковать не стоит в любом случае. Многое о вирусе уже известно. Мы знаем, что он передается респираторно, это значит, что надо перенимать у восточных соседей манеру в общественных местах ходить в масках. Причем маски должны быть более солидные, чем те, что продаются в наших аптеках. Еще один момент: надо аккуратнее общаться с восточными туристами. Будьте настороже, и вирус не пройдет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

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Источником смертельного короновируса стали кобры

Родина нового смертельного коронавируса 2019-nCoV это китайский город Ухань. А если быть точнее, то источником распространения хвори стал местный оптовый рынок морепродуктов. Первые жертвы нового заболевания либо работали в тамошних торговых рядах, либо делали там покупки. Помимо рыбы и морепродуктов уханьские коробейники продавали так же мясо птицы, ослов, овец, свиней, верблюдов, лис, барсуков, бамбуковых крыс, ежей и рептилий. (подробности)