«Завернул в простыню и закопал»: пропавшую на внедорожнике жительницу Новосибирска нашли убитой в лесу

Девушку нашли спустя полторы недели. Фото: соцсети.

С 17 ноября в Новосибирске искали 36-летнюю бизнесвумен Татьяну Кучееву. Судя по данным из интернета, она владела небольшой мебельной фирмой. Была одинока — ни мужа, ни детей. Женщина пропала еще 13-го числа, но родные обратились в полицию не сразу. Татьяна исчезла вместе со своим внедорожником Hyundai Creta. Близкие предположили — поехала продавать? И готовились к худшему. К сожалению, так и вышло, у истории оказалась трагическая развязка. Тело предпринимательницы нашли полицейские в лесу недалеко от одного из домов по улице Заобской Ленинского района. А следом вышли и на убийцу: он жил неподалеку.

Преступником оказался 26-летний сотрудник СТО. Он специально пригласил сибирячку к себе в гости, чтобы забрать дорогую иномарку — машина стоит больше миллиона. Сначала напоил женщину, а потом забил до смерти молотком.

— Тело завернул в простыню и вывез в лес, где присыпал снегом. Уже известно, что Татьяна познакомилась с ним на СТО — неоднократно приезжала ремонтировать свой автомобиль, — рассказали КП— Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, добавив, что мужчина сознался в том, что давно вынашивал идею отобрать у Татьяны машину.

В региональном СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». И это не первый раз, когда следователи разбираются в преступлении из-за машины. Например, осенью прошлого года город потрясла пропажа Натали Устиновой. Она поехала покупать машину с крупной суммой денег в кармане и пропала. Спустя три недели ее тело нашли на пустыре. Убийца так и не пойман.

Еще один громкий случай — исчезновение жительницы Бердска Ирины Синельниковой в январе 2019 года. Женщина с утра уехала на своем автомобиле «Пежо-407» встретиться с потенциальными покупателями машины. А домой так и не вернулась. Позже нашли ее тело и убийц.

КОНКРЕТНО

Как не стать жертвой преступников?

Корреспондент КП-Новосибирск обратился за советом к автоблогеру Александру Михельсону. Он рассказал о ряде правил, как правильно продать или же купить новую машину. И вообще, как обезопасить себя автомобилистам:

Встречаться только в людных местах. У вашей встречи должны быть потенциальные свидетели. На камеры большой надежды сейчас нет, ведь все люди поголовно носят маски.

Никогда не ездите одни! Возьмите с собой друга или родственника.

Встречайтесь с продавцом/покупателем только в светлое время суток.

Не сажайте в свою машину незнакомых людей. Если покупатель захотел прокатиться, чтобы «посмотреть ходовку», то пусть садится в машину один. В идеале, если с вами будет друг на автомобиле, который сможет сопровождать вас на протяжении всего маршрута.

Можно назначать встречу на парковке торгового центра. Там идет постоянное движение и всегда много народу.

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