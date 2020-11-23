В Новосибирске поиски сибирячки, пропавшей со своей машиной, завершились трагедией

Сибирячку, пропавшую со своим кроссовером, нашли убитой.

В Новосибирске завершены поиски Татьяны Кучеевой, пропавшей вместе со своим кроссовером «Hyunday Greta». Подробности рассказали в СК по Новосибирской области.

— По данным следствия, 12 ноября 2020 года около 15 часов женщина уехала на своем автомобиле со двора дома № 69 по улице Тульская. После этого о ее местонахождении ничего не было известно. Вскоре было обнаружено тело потерпевшей в 100 метрах от одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Задержан предполагаемый убийца сибирячки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В скором времени мужчине изберут меру пресечения. Напомним, родственники заявили, что Кучеева пропала вместе со своей машиной, возможно, она хотела ее продать.

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