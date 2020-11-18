В Новосибирске ищут женщину, пропавшую вместе со своей машиной

В Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Татьяну Кучееву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Татьяну Кучееву. Родственники сообщили полиции, что она уехала из дома на своем автомобиле днем 12 ноября. На странице женщины в социальных сетях указано, что именно в этот день она в последний раз посещала. На сегодняшний день ее местонахождение остается неизвестным.

— Заявление об исчезновении женщины поступило в полицию 17 ноября. Сейчас ведутся необходимые поисковые мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. Возможно, в ближайшее время на сайте МВД появится ориентировка, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что женщина пропала вместе со своим автомобилем — внедорожником Hyundai Creta. Вполне возможно, что сибирячка отправилась на встречу с потенциальным покупателем машины.

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