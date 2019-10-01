«Нашли сгнившей на пустыре»: сибирячку убили, когда она приехала покупать авто

Больше трех недель полиция и волонтеры искали пропавшую сибирячку – 36-летнюю Наталью Устинову. 6 сентября она отвезла двоих детей - старшего сына и дочку - в школу и поехала покупать новое авто. При себе у женщины была крупная сумма денег, но она решилась поехать на встречу с продавцами одна. С тех пор ее больше никто не видел в живых…

Правоохранители быстро нашли старый автомобиль Натальи: на нем она у увезла детей на учебу. Сразу же выяснилось, что никто легковушку не угонял:

- Женщина сама оставила свою «Мазда Демио» в Калининском районе и поехала на встречу не на собственном авто, - объяснил корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Родные до последнего верили, что с Натальей все будет в порядке, но, увы, 1 октября пришла страшная новость: сибирячку нашли мертвой в районе улицы Бородина на краю города.

- В этот район она и поехала покупать машину: место там глухое – пустырь, ямы и кустарники, - описывает источник район, где нашли Наталью. – Там и шли долгое время поиски.

Что именно стало причиной гибели сибирячки, до сих пор неизвестно: ее тело настолько обезображено, что непонятно, какие именно ей нанесли раны.

- Тело женщины попросту сгнило, - объясняет корреспондентам КП-Новосибирск источник.

Что именно стало причиной смерти, станет известно после экспертизы. Под подозрением сейчас – те самые люди, к которым Наталья поехала покупать машину. Вероятно, они убили женщину ради денег, которые она везла с собой на сделку. Кто они и попадали ли ранее в поле зрения правоохранителей, пока не разглашается в интересах следствия.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

- В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, расследование продолжается, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Неравнодушные сибиряки, которые верили, что Наталья все-таки вернется домой, оставляют сотни комментариев в соцсетях:

- Искренние соболезнования семье, особенно маме: дай вам Бог сил пережить это горе.

- Я столько времени переживала, надеялась что найдется живой.

- Чудо не произошло. Соболезнования близким, очень жаль.

- Искренне жаль женщину. Как у этих тварей, которые убили её, сердце не болит? Дети остались без мамы, это так тяжело когда мама умирает, - пишут комментаторы.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи.

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