Ни девушки, ни машины: родные ищут сибирячку, которая пропала накануне
Калининский отдел управления МВД по Новосибирску дает ориентировку на пропавшую без вести девушку. Устинова Наталья Владимировна 1983 года рождения уехала от дома №7 по улице Свечникова на машине и пропала. Это случилось 6 сентября, телефон ее не отвечает, близкие не знают, где может находиться Наталья.
— Девушка уехала на автомобиле «Мазда Демио» серебристого цвета, государственный регистрационный номер авто — Е482РЕ 54. Направление, в котором двигался автомобиль, неизвестно, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
Если вам что-либо известно о нахождении Устиновой Натальи или вы видели ее на улице, сообщите об этом в полицию по телефонам: (383) 232-20-02, 232-19-61.
Автомобиль "Мазда Демио" тоже пропал. Фото: ГУ МВД по НСО
ИСТОЧНИК KP.RU