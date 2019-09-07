2019-09-07T13:33:38+03:00
Общество

Ни девушки, ни машины: родные ищут сибирячку, которая пропала накануне

В полиции назвали номер автомобиля, на котором уехала девушка
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Наталья Устинова пропала вместе с машиной. Фото: ГУ МВД по НСОНаталья Устинова пропала вместе с машиной. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

Калининский отдел управления МВД по Новосибирску дает ориентировку на пропавшую без вести девушку. Устинова Наталья Владимировна 1983 года рождения уехала от дома №7 по улице Свечникова на машине и пропала. Это случилось 6 сентября, телефон ее не отвечает, близкие не знают, где может находиться Наталья.

— Девушка уехала на автомобиле «Мазда Демио» серебристого цвета, государственный регистрационный номер авто — Е482РЕ 54. Направление, в котором двигался автомобиль, неизвестно, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Если вам что-либо известно о нахождении Устиновой Натальи или вы видели ее на улице, сообщите об этом в полицию по телефонам: (383) 232-20-02, 232-19-61.

Автомобиль "Мазда Демио" тоже пропал. Фото: ГУ МВД по НСО

Автомобиль "Мазда Демио" тоже пропал. Фото: ГУ МВД по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С собой была крупная сумма денег: подробности пропажи сибирячки на машине
Жуткая смерть: сибирячка погибла под копытами стада коров
Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»: игра началась
200 «квадратов» памяти: сибиряк создал граффити на тему Великой Победы
Болеем за нашего: сибиряки делают ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой
Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles
Повис на ветке: игра краснокнижного котенка попала на видео
«Опята пошли»: новосибирцы делятся фотографиями «малышей» на ножках
Никто не забыт: в Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти»
«Голова кружилась, давление подскочило»: пенсионерке пришлось вызывать «Скорую» после визита в налоговую
«Посвежевшая» еда: в двух магазинах продавали «просрочку» в столовую
Полетела на самолете: выдру из новосибирского зоопарка отправили в Швецию
В воскресенье новосибирские гаишники будут ловить пьяных водителей
«Все было в дыму»: пожарные спасли 10 человек из горящего склада
Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Новосибирца посадили на пять лет за похищенные у пенсионеров 4,7 миллионов рублей