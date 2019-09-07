2019-09-07T14:43:04+03:00
Общество

С собой была крупная сумма денег: подробности пропажи сибирячки на машине

Наталья отправилась покупать автомобиль
Екатерина КОМЯКОВА
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Наталья Устинова поехала за новым автомобилем и исчезла. Фото: соцсетиНаталья Устинова поехала за новым автомобилем и исчезла. Фото: соцсети
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Полиция объявила розыск 36-летней Натальи Устиновой. Накануне она уехала на автомобиле «Мазда Демио», но домой не вернулась. Стали известны подробности пропажи человека.

— 6 сентября Наталья утром отвезла детей в школу, должна была дальше ехать покупать автомобиль, деньги на покупку были при себе, — сообщают в поисковой группе «Лиза Алерт».

Приметы сибирячки: рост 165-170 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-каштановые. Была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет, синие джинсы. Автомобиль, на котором уехала Наталья — «Мазда Демио» серебристого цвета, государственный регистрационный номер авто — Е482РЕ 54. Направление, в котором двигался автомобиль, неизвестно.

Если вы знаете что-либо о местонахождении женщины, сообщите об этом в полицию по номеру 02 или по телефону поисковиков — 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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