Следователи возбудили дело о пропаже сибирячки, исчезнувшей перед покупкой авто

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-09T12:41:50+03:00

Наталья Устинова уехала из дома на своей машине 6 сентября, с этого момента ее местоположение неизвестно

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Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 36-летней Натальи Устиновой. Напомним, девушка уехала из дома на автомобиле «Мазда Демио» 6 сентября, с того момента ее местоположение продолжает оставаться неизвестным. Сибирячка уже объявлена в розыск полицией, к ее поискам также присоединились волонтеры поисковых отрядов Новосибирска.

— Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 по факту безвестного исчезновения женщины, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — На данный момент появилась информация о том, что найдена машина девушки. Поиски продолжаются.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Наталья Устинова или вы видели ее на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по единому номеру 112 или по номеру телефона поисковиков 8- 800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU