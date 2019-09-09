Следователи возбудили дело о пропаже сибирячки, исчезнувшей перед покупкой авто
Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 36-летней Натальи Устиновой. Напомним, девушка уехала из дома на автомобиле «Мазда Демио» 6 сентября, с того момента ее местоположение продолжает оставаться неизвестным. Сибирячка уже объявлена в розыск полицией, к ее поискам также присоединились волонтеры поисковых отрядов Новосибирска.
— Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 по факту безвестного исчезновения женщины, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — На данный момент появилась информация о том, что найдена машина девушки. Поиски продолжаются.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Наталья Устинова или вы видели ее на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по единому номеру 112 или по номеру телефона поисковиков 8- 800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU