В полиции рассказали, где сибирячка, пропавшая с машиной, встретила своего убийцу

Предположительно, сибирячку убил работник СТО. Фото: соцсети

В полиции рассказали подробности убийства 36-летней Татьяны Кучеевой. Сибирячка пропала 12 ноября вместе со своей машиной «Hyunday Greta». Ее искали около 500 полицейских и волонтеров.

— Татьяна познакомилась с ним на СТО. Она неоднократно привозила ремонтировать туда свой автомобиль. В день пропажи ее знакомый пригласил ее к себе в гости на съемную квартиру в Ленинском районе. Они вместе выпивали. Неожиданно между ними произошел конфликт. Он убил Татьяну, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что мужчина сознался в том, что давно вынашивал идею отобрать у Татьяны машину.

Напомним, сибирячку убил ее 26-летний знакомый двумя ударами молотком по голове. После этого он спрятал тело, а машины отогнал от своего дома на другую парковку. Тело сибирячки обнаружили полицейские, когда прочесывали места, в которых обычно бывала Татьяна.

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