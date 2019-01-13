2019-01-13T09:57:50+03:00
Происшествия

Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля

Подозреваемые задержаны
Екатерина КОМЯКОВА
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Ирину Синельникову нашли погибшей. Фото: vk.com/lizaalert_novosib Алерт"Ирину Синельникову нашли погибшей. Фото: vk.com/lizaalert_novosib Алерт"
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34-летнюю жительницу Бердска Ирину Синельникову искали двое суток. Семья, волонтеры и просто неравнодушные граждане до последнего надеялись на благоприятный исход. Но сегодня в следственном управлении сообщили, что женщину убили.

11 января сибирячка отправилась на встречу с покупателем автомобиля, но домой не вернулась. По данным следствия, двое мужчин задушили продавца во время осмотра машины, после направились в Кемерово для перепродажи авто. По дороге скрыли труп женщины.

— В конце 2018 года двое жителей города Бердска решили забирать у продавцов автомобили, а их самих убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определенным причинам совершить задуманное не получилось, — сообщают в следственном управлении Новосибирской области.

Сотрудники полиции и следственного управления работали вместе. Им удалось найти и задержать подозреваемых.

У погибшей остался муж и двое детей.

В поисках Ирины участвовали более 200 добровольцев. Фото: vk.com/lizaalert_novosib

В поисках Ирины участвовали более 200 добровольцев. Фото: vk.com/lizaalert_novosib

Женщину искали жители Новосибирска, Бердска и даже Искитима, на призыв волонтеров первый день откликнулся 41 человек, на вторые сутки число поисковиков уже превысило 200 человек. Ориентировки в социальных сетях разместили 76 пабликов, суммарно эти сообщения просмотрели около 96 тысяч человек.

— Количество пройденных поисковыми группами пешком и на авто километров: не подлежит подсчету, слишком много, — сообщали в поисковой группе «Лиза Алерт».

Ночью следователи попросили прекратить поиски, чтобы не помешать оперативным действиям.

Поисковики прочесывали территории по колено в снегу. Фото: vk.com/lizaalert_novosib

Поисковики прочесывали территории по колено в снегу. Фото: vk.com/lizaalert_novosib

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