2019-01-12T07:09:34+03:00
Общество

Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину поехавшую продавать автомобиль

Ирина Синельникова больше суток не выходит на связь. Последний раз близкие разговаривали с ней по телефону в 10.30 утра 11 января
Алена Коврова
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Ирина Синельникова больше суток не выходит на связь. Фото: vk.com/incident_nskИрина Синельникова больше суток не выходит на связь. Фото: vk.com/incident_nsk
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Жительница Бердска, 34-летняя Ирина Петровна Синельникова, уехала из дома 11 января в 8.00. Близким она сообщила, что поехала продавать автомобиль Peugeot 407 чёрного цвета. Однако, созвонившись с мужем после 10.00, женщина перестала выходить на связь.

- Сейчас телефон отключен, - сообщил муж пропавшей, Константин. – Мы написали заявление в полицию. Она не могла исчезнуть просто так. Дома у нас двое детей.

Пропавшую Ирину разыскивает не только полиция, но и волонтеры.

- Ночные поисковые мероприятия закончились в 6 утра, - сообщила руководитель поисково-спасательной группы «Лиза Алерт» в Новосибирске, Алеся Яблонских. – Сейчас будем изучать записи с видеокамер для подтверждения маршрута следования её автомобиля.

Информации о потенциальных покупателях машины пока нет. Не найден и сам автомобиль Peugeot 407 чёрного цвета с регистрационным номером У 430 АК регион 102.

Поисковые работы продолжаются. Всем кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины просим сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтёры) или 112.

Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, глаза зелёные, волосы: светлые, длинные.

Была одета: черная куртка, светлый шарф-снуд (как на фото).

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