2019-01-13T07:46:51+03:00
Общество

Следователи попросили: экстренно свернуты поиски пропавшей сибирячки

Количество добровольцев участвующих в операции превысило две сотни
Екатерина КОМЯКОВА
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Ирина Синельникова уехала на черном "Пежо" продавать автомобиль. Домой не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Ирина Синельникова уехала на черном "Пежо" продавать автомобиль. Домой не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Двое суток волонтеры и неравнодушные жители активно участвовали в поисках Ирины Синельниковой. Женщина пропала утром 11 января, уехала из Бердска на машине «Пежо» черного цвета с номером У430АК встретиться с покупателями авто и не вернулась. Телефон Ирины молчал, супруг забил тревогу.

На поиски женщины направились более 200 человек, в сети также развернулась масштабная поисковая компания, общее количество перепостов ориентировок составило 96 тысяч, информация была размещена в 76 пабликах. Сейчас поиски экстренно свернуты.

— По требованию правоохранительных органов поисковые работы в поселке Новом экстренно свернуты. Поиск шел в сотрудничестве с органами следствия. Продолжался накануне с 17 часов до полуночи. Около 200 человек — это добровольцы из поисково-спасательных отрядов и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу, — сообщает участник отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

«Комсомольская правда» ждет комментарии от сотрудников следственного управления Новосибирской области.

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