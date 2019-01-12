Срочный сбор на поиск! «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски пропавшей бердчанки
Координаторы поискового отряда «Лиза Алерт» объявили сбор желающих помочь в поиске пропавшей бердчанки на автомобиле.
Напомним, женщина уехала накануне утром из дома продавать автомобиль и пропала. Её телефоны не доступны. Автомобиль не обнаружен. Анализ записей с камер видеонаблюдения ничего не дал. Всем желающим предлагают собраться в 17.00 в поселке Новый на ул Дзержинского, 26 ,к.1 на парковке гастронома. Координаторы напоминают, что форма одежды должна быть теплой. Всем добровольцам нужно взять фонари и термосы с чаем. Также отмечается, что необходимы люди не внедорожниках. Дополнительную информацию можно получить у руководителя инфогруппы Алеси Яблонских по тел. 89529408490.
Появившуюся ранее в социальных сетях информацию о том, что камерами видеонаблюдения была зафиксирована машина пропавшей, отъезжающая от берского ГИБДД не нашла подтверждения.
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