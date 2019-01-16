«Родные убийц прислали 500 рублей и извинились»: вдовцу задушенной из-за авто сибирячки поступают деньги со всей страны

Два друга решили построить бизнес на крови - убивать людей, отбирая у них машины. Именно к такому выводу приходят новосибирские следователи, разбираясь в жестоком убийстве матери двоих детей. 34-летняя Ирина Синельникова из Бердска стала первой жертвой.

ПЕРЕД УБИЙСТВОМ ИСКАЛИ ГАРАЖ С ГЛУБОКОЙ ЯМОЙ

Еще до убийства сообщники искали гараж, желательно на отшибе, на пустыре. Там хотели отстаивать краденые машины и прятать тела жертв.

- Мои друзья продавали гараж, можно сказать в глуши. И вот 10 января эти ребята приехали, начали смотреть - не понравилось, что яма маленькая. Говорили, что цена их не интересует, а вот яма и сам гараж должны быть очень большими, - рассказал «КП» один из жителей Бердска. Мои друзья тогда и представить не могли, зачем этим двоим большая яма.

«Люди топли в снегу по пояс» - поисковики «Лизы Алерт» рассказали, как искали Ирину Синельникову. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM). 00:00 00:00

А Ирина вместе с мужем Константином занималась продажей машин. Он их перегонял, ремонтировал, а она показывала покупателем. Последние клиенты - Стас и Дмитрий. С Ириной встречались дважды.

Первый раз - в тот же день, 10 января. После того, как забраковали гараж из-за слишком тесной «могилы». Хоть эту задачу преступники и не решили, а женщину все равно приговорили. Но не в этот раз. Посмотрели старенький «Пежо» и разошлись. Возможно, просто присматривались.

На следующий день, 11 января, Ирина снова встретилась со Стасом и Дмитрием. Те сказали, что точно купят машину. Но нужен тест-драйв. Продавец без задней мысли пустила их за руль. А дальше...

"Все знают, какого они наказания заслуживают": муж Ирины Синельниковой встретился в суде с подозреваемыми в убийстве его жены.

- Мы получили результаты судмедэкспертизы. Согласно данным ее мучили шокером и душили, - говорит близкий друг семьи Илья. - Картина складывается такая: где-то в районе Речкуновки они ее запихали в багажник, руки связали пластиковыми хомутами. Далее поехали на ее «Пежо» в сторону Кемерово, к горнолыжному курорту «Танай».

Результаты судмедэкспертизы по делу об убийстве 34-летней бердчанки. Фото: Свидетель\svidetel24.info

СТРАННОЕ «ИЗВИНИТЕ»

То есть Ирина еще живая проехала 200 километров в багажнике. Ее задушили уже на территории Кузбасса.

- На подъезде к «Танаю» есть мостик. Под плитами и было спрятано ее тело, - вздыхает Илья.

Страшно даже представить, что происходило в машине в те часы. Пока непонятно, была ли обреченная женщина в сознании. Еще страшнее осознавать, что ее убийцы - не какие-то уголовники-рецидивисты, а обычные парни, у которых есть жены, дети. Страничка Стаса в соцсети - образец примерного семьянина. Что ни кадр, то на руках маленькая дочка... А вот Стас и Дмитрий играют в «Монополию», за отцами наблюдают ребятишки...

В "Инстаграме" есть кадр - друзья играют в "Монополию", развлекаются. Фото: instagram.com

Жена Станислава была не в курсе его «бизнес-плана», сама репостила в соцсетях объявление о пропаже землячки Ирины Синельниковой.

Супруга не знала о действиях мужа, она сама помогала искать Ирину, делала репосты в соцсетях.

История из Бердска шокировала всю Россию. Очень быстро народ нашел в соцсетях мобильник мужа Ирины, на него Константину Синельникову стали присылать деньги. В том числе пришел загадочный перевод.

"Я не представляю опасности": один из подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой просится на свободу.

- Пришли 500 рублей и комментарий: «Извините». Ну кто это мог прислать? Родные убийц прислали и извинились, - считает Илья, друг Константина.

Впрочем, Константина размер сумма не смутил - другой бы посчитал насмешкой, а он говорит:

- Родственники здесь совсем ни при чем, они за преступников не должны отвечать…

Впрочем, возможно, это деньги от обычных жителей. А извиняются, потому что чувствуют свою сопричастность к беде. Ту же сопричастность, которую чувствовали сотни людей, вышедших в мороз на поиски безвестно пропавшей женщины. К сожалению, когда волонтеры искали Ирину, шансов уже не было.

Убийцам грозит срок до пожизненного, а пока суд арестовал их на два месяца - на время следствия.

"Со всем согласен": подозреваемый в убийстве Ирины Синельниковой в суде Бердска.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Уехала и пропала: полиция ищет мать двоих детей на «Пежо»

Сообщение о пропаже 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой появилось 11 января. Женщина с утра уехала на своем автомобиле «Пежо-407» 2008 года выпуска встретиться с потенциальными покупателями машины. А домой так и не вернулась (подробности).

Убицами Ирины Синельниковой оказались «покупатели»

О том, как силовикам удалось выйти на след преступников, нам рассказали наши источники.

— Двое мужчин, их зовут Стас и Дмитрий, представились покупателями автомобиля, задушили ее. После убийства поехали в Кемерово, оперативно там продали машину (подробности)

«Она активно репостила»: искать задушенную автомобилистку помогала жена убийцы

По семейным снимкам из соцсетей одного из преступников даже не скажешь, что он мог бы пойти на подобное преступление: елка, маленький ребенок на руках в костюме зайчика, рядом улыбающаяся жена. Супруга Стаса, похоже, о делах мужа даже не подозревала. Сама активно репостила на своей странице сообщения о пропаже Ирины Синельниковой, помогала ее искать... (подробности)

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