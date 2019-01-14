Тысячи проклятий: убийц автомобилистки начали травить в соцсетях, от них отказались друзья

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-14T11:22:46+03:00

Это Стас, он успел удалить свою страничку до начала травли, но некоторые успели сохранить снимки. Фото: соцсети

Один из подозреваемых не успел удалить свою страницу

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Пропажа и убийство 34-летней Ирины Синельниковой стало настоящей трагедией для многих жителей Новосибирской области. Поиски сибирячки сплотили множество людей, многие следили за окончанием этой истории. Теперь, когда итог известен — Ирину убили двое «покупателей» ее автомобиля, люди начали искать подозреваемых в социальных сетях и выплескивать накопившиеся эмоции. Вот что пишут Дмитрию:

— С этим грехом вам жить всю свою оставшуюся жизнь!

— Вы нелюди с большой буквы! Бог вам судья!

— Горите в аду!

— Будь ты трижды проклят! — Это самые мягкие комментарии к фотографиям и записям на стене Дмитрия во «Вконтакте».

Кроме того в соцсети начали массово удаляться из друзей знакомые Дмитрия. Если изначально в графе «Друзья» стояло число 145, то теперь осталось порядка 80-ти.

Второй подозреваемый - Дмитрий, это от него начали массово отказываться друзья.Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Второй преступник — Стас — страничку во «ВКонтакте» удалил, как и его супруга, но вот аккаунт в «Инстаграм» пока еще цел. Там всего три снимка, на одном ребенок катается с горки, на второй две банки пива с чипсами, на третьей два друга играют в монополию. При этом сам Стас держит на руках маленького ребенка. «Сидим, отдыхаем. Монополия» — написал автор фото, внизу комментарии:

— Сидите теперь.

— Отдыхайте…