«Она активно репостила»: искать задушенную автомобилистку помогала жена убийцы

Сообщение о пропаже 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой появилось 11 января. Женщина с утра уехала на своем автомобиле «Пежо-407» 2008 года выпуска встретиться с потенциальными покупателями машины. А домой так и не вернулась.

Подержанный автомобиль Ирина продавала через сайт Drom,ru за 280 тысяч рублей.

Муж Константин несколько раз набирал номер супруги, но он не отвечал, а с 15.00 телефон стал недоступен. Супруг и двое маленьких детей не находили себе места, почти сразу мужчина обратился в полицию.

Ориентировка на пропавшую девушку. Фото: АвтоБердск\https://vk.com/autoberdsk

Оперативники подключили к поискам волонтеров. Более двухсот человек из Бердска, Новосибирска искали Ирину, а местные паблики в соцсетях заполонили ориентировки с фотографией женщины. Многие понимали, что случилась беда, но все еще надеялись на чудо.

Вечер 12 января: сбор волонтеров "Лизы Алерт". Тогда еще была надежда найти Ирину живой.

СЛЕДСТВИЮ ПОМОГ ПЕРЕКУПЩИК

В ночь на 13 января следователи вдруг попросили общественников экстренно свернуть поиски. Видимо, уже тогда вышли на след преступников. А утром стало известно: подозреваемые найдены, в данный момент муж Ирины — Константин Синельников — вместе со следователями направляется к месту, где двое убийц спрятали тело. Это территория Кемеровской области.

О том, как силовикам удалось выйти на след преступников, нам рассказали наши источники.

— Двое мужчин, их зовут Стас и Дмитрий, представились покупателями автомобиля, задушили ее. После убийства поехали в Кемерово, оперативно там продали машину. Новый владелец, видимо, был перекупщик, он достаточно быстро выставил объявление о продаже машины на сайт Drom.ru. Там оно провисело всего 3,5 часа, пока его не увидели полицейские, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Новый продавец уже и вывел следствие на подозреваемых. По данным близких погибшей, убийц зовут Стас и Дмитрий, они сами рассказали, как совершили убийство. В СКР добавляют, что эта парочка готовилась к преступлению еще до Нового года:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/686038" frameborder="0"></iframe> Машина с убийцами Ирины Синельниковой попала в камеры видеонаблюдения.

— В конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определенным причинам совершить задуманное не получилось, — сообщил Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

Увеличенный кадр, на котором некоторые видят лицо преступника.

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ОКАЗАЛСЯ МОЛОДОЙ ОТЕЦ, МЕЧТАЮЩИЙ О МАШИНЕ

В соцсетях быстро всплыли кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как машина Ирины Синельниковой проехала мимо заправки на выезде из Бердска в сторону Искитима.

Качество съемки плохое, но можно предположить, что впереди сидит мужчина в очках, внешне напоминающий Стаса. Подозреваемый оказался женатым человеком, у самого двое детей...

Супруга не знала о действиях мужа, она сама помогала искать Ирину, делала репосты в соцсетях.

По семейным снимкам из соцсетей и не скажешь, что он мог бы пойти на подобное преступление: елка, маленький ребенок на руках в костюме зайчика, рядом улыбающаяся жена. Супруга Стаса, похоже, о делах мужа даже не подозревала. Сама активно репостила на своей странице сообщения о пропаже Ирины Синельниковой, помогала ее искать... А вот Станислав давно мечтал о машине. Даже делал на своей странице репосты розыгрыша автомобиля «ВАЗ 2105».

Одна из записей на страничке подозреваемого.

Сейчас близкие и друзья семьи передают большую благодарность за участие в поисках отряду «Лиза Алерт»:

— Еще раз доказано, что горе объединяет людей. Несмотря на мороз и время суток люди ехали и ехали. Спасибо, тем людям, которые, несмотря на запреты, давали смотреть камеры видеонаблюдения, чтобы установить хронологию событий. Человеческое презрение охране магазина «ЦУМ» и руководству «Мария-Ра» в поселке... Все могли оказаться в данной ситуации, а вы — «уважаемые» — не давали смотреть камеры, даже видя перед собой убитого горем мужа Ирины.