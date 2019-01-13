2019-01-13T15:13:55+03:00
Происшествия

«Она активно репостила»: искать задушенную автомобилистку помогала жена убийцы

На подозреваемых вышли через сайт по продаже авто. «Комсомольская правда» публикует подробности гибели Ирины Синельниковой [фото, видео]
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ирина Синельникова (слева) пропала после того, как поехала на сделку по продаже машины. Убийцей оказался один из ее покупателей - Станислав, примерный семьянин и молодой отец. На этом фото он с женой.Ирина Синельникова (слева) пропала после того, как поехала на сделку по продаже машины. Убийцей оказался один из ее покупателей - Станислав, примерный семьянин и молодой отец. На этом фото он с женой.
Изменить размер текста:

Сообщение о пропаже 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой появилось 11 января. Женщина с утра уехала на своем автомобиле «Пежо-407» 2008 года выпуска встретиться с потенциальными покупателями машины. А домой так и не вернулась.

Подержанный автомобиль Ирина продавала через сайт Drom,ru за 280 тысяч рублей.

Подержанный автомобиль Ирина продавала через сайт Drom,ru за 280 тысяч рублей.

Муж Константин несколько раз набирал номер супруги, но он не отвечал, а с 15.00 телефон стал недоступен. Супруг и двое маленьких детей не находили себе места, почти сразу мужчина обратился в полицию.

Ориентировка на пропавшую девушку. Фото: АвтоБердск\https://vk.com/autoberdsk

Ориентировка на пропавшую девушку. Фото: АвтоБердск\https://vk.com/autoberdsk

Оперативники подключили к поискам волонтеров. Более двухсот человек из Бердска, Новосибирска искали Ирину, а местные паблики в соцсетях заполонили ориентировки с фотографией женщины. Многие понимали, что случилась беда, но все еще надеялись на чудо.

Вечер 12 января: сбор волонтеров "Лизы Алерт". Тогда еще была надежда найти Ирину живой.

Вечер 12 января: сбор волонтеров "Лизы Алерт". Тогда еще была надежда найти Ирину живой.

СЛЕДСТВИЮ ПОМОГ ПЕРЕКУПЩИК

В ночь на 13 января следователи вдруг попросили общественников экстренно свернуть поиски. Видимо, уже тогда вышли на след преступников. А утром стало известно: подозреваемые найдены, в данный момент муж Ирины — Константин Синельников — вместе со следователями направляется к месту, где двое убийц спрятали тело. Это территория Кемеровской области.

О том, как силовикам удалось выйти на след преступников, нам рассказали наши источники.

— Двое мужчин, их зовут Стас и Дмитрий, представились покупателями автомобиля, задушили ее. После убийства поехали в Кемерово, оперативно там продали машину. Новый владелец, видимо, был перекупщик, он достаточно быстро выставил объявление о продаже машины на сайт Drom.ru. Там оно провисело всего 3,5 часа, пока его не увидели полицейские, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Новый продавец уже и вывел следствие на подозреваемых. По данным близких погибшей, убийц зовут Стас и Дмитрий, они сами рассказали, как совершили убийство. В СКР добавляют, что эта парочка готовилась к преступлению еще до Нового года:

Машина с убийцами Ирины Синельниковой попала в камеры видеонаблюдения.

— В конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определенным причинам совершить задуманное не получилось, — сообщил Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

Увеличенный кадр, на котором некоторые видят лицо преступника.

Увеличенный кадр, на котором некоторые видят лицо преступника.

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ОКАЗАЛСЯ МОЛОДОЙ ОТЕЦ, МЕЧТАЮЩИЙ О МАШИНЕ

В соцсетях быстро всплыли кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как машина Ирины Синельниковой проехала мимо заправки на выезде из Бердска в сторону Искитима.

Качество съемки плохое, но можно предположить, что впереди сидит мужчина в очках, внешне напоминающий Стаса. Подозреваемый оказался женатым человеком, у самого двое детей...

Супруга не знала о действиях мужа, она сама помогала искать Ирину, делала репосты в соцсетях.

Супруга не знала о действиях мужа, она сама помогала искать Ирину, делала репосты в соцсетях.

По семейным снимкам из соцсетей и не скажешь, что он мог бы пойти на подобное преступление: елка, маленький ребенок на руках в костюме зайчика, рядом улыбающаяся жена. Супруга Стаса, похоже, о делах мужа даже не подозревала. Сама активно репостила на своей странице сообщения о пропаже Ирины Синельниковой, помогала ее искать... А вот Станислав давно мечтал о машине. Даже делал на своей странице репосты розыгрыша автомобиля «ВАЗ 2105».

Одна из записей на страничке подозреваемого.

Одна из записей на страничке подозреваемого.

Сейчас близкие и друзья семьи передают большую благодарность за участие в поисках отряду «Лиза Алерт»:

— Еще раз доказано, что горе объединяет людей. Несмотря на мороз и время суток люди ехали и ехали. Спасибо, тем людям, которые, несмотря на запреты, давали смотреть камеры видеонаблюдения, чтобы установить хронологию событий. Человеческое презрение охране магазина «ЦУМ» и руководству «Мария-Ра» в поселке... Все могли оказаться в данной ситуации, а вы — «уважаемые» — не давали смотреть камеры, даже видя перед собой убитого горем мужа Ирины.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Наркоторговец от сохи: в Новосибирской области задержали селянина с двумя килограммами наркотиков
А кто это у нас такой страшный: сибирячка сняла видео с пушистым Брэдом Питтом и зеркалом
Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля
«Эти глаза напротив»: новосибирцев удивила татуировка в неожиданном месте
Следователи попросили: экстренно свернуты поиски пропавшей сибирячки
Погода в Новосибирске на день: 13 января потеплеет, на дорогах появится лед
Пожар потушен: возгорание у гостиницы «Azimut» напугало новосибирцев
Такой вот цирк: новосибирскую чиновницу укусила зебра
Спасение cфинкса: cпасатели МАСС оказали помощь котёнку канадского сфинкса
Смертельная ловушка в сугробе: в Колывани ребенок провалился в колодец
Выпил - за руль: в новогодние праздники более 200 новосибирских водителей попались подшофе
Маланинский Фестиваль: в Новосибирске более 1000 музыкантов посоревнуются в музыкальном конкурсе
Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции
Срочный сбор на поиск! «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски пропавшей бердчанки
Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок
А четвертый мост – золотой: аудиторы проверили, как тратят деньги
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы