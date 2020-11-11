Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 ноября 2020 года: смерть пяти учителей и переполненный госпиталь

Коронавирус пока не отступает. Фото: Минздрав НСО.

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 ноября 2020 года. Всего за сутки в регионе выявили еще 179 новых случаев заболевания COVID-19 . Общее число заболевших с начала эпидемии в Новосибирской области выпрсло до 19012 человек. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

БОЛЕЕ 1,2 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕЛИ

За сутки врачи выявили девять новых случаев заражения коронавирусом среди детей в Новосибирской области. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 1235 маленьких пациентов. В детской больнице №3 находятся 60 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус.

ЕШЕ ПЯТЕРО ПАЦИЕНТОА COVID-19 УМЕРЛИ

В Новосибирске скончались еще пять пациентов, зараженных коронавирусом: двое мужчин в возрасте 28 лет и 72 лет, а также три женщины, им было 59 лет, 60 лет и 74 года. Всего с начала эпидемии в регионе умерли 630 сибиряков.

Сейчас в реанимации находятся 142 пациента, 32 человека не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

ПАЦИЕНТЫ В КОРИДОРАХ

Новосибирский врач пожаловался на переполненный госпиталь в городской больнице №1. По данным организации «Гражданский патруль» третий корпус больницы забит пациентами под завязку. Мест в палатах всем не хватает, кислорода — тоже.

В минздраве Новосибирской области объяснили — госпиталь работает как сортировочный центр, в день поступает по сто человек. Каждого медики осматривают и обследуют, госпитализируют от 60 до 80 человек. Из-за большого потока часть пациентов могут разместить в коридорах, но в течении нескольких часов им находят койку или отправляют в другую больницу. Заболевшие в легкой форме возвращаются лечиться домой.

ПЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ НЕ СМОГЛИ СПАСТИ

С начала эпидемии коронавируса в Новосибирской скончались пять учителей. Об этом сообщили в министерстве образования региона. Двое жертв коронавируса из Искитима — учитель физики в школе №4 и технический работник школы №11.

ДВЕ НЕДЕЛИ «ТИШИНЫ» В ТЦ

Власти Новосиибрской области закрывают кинотеатры и фудкорты в торговых центрах — но только на две недели. Ограничения продлятся с 16 по 30 ноября. Ранее власти обещали закрыть детские площадки в ТЦ, окончательное решение будет принято 13 ноября.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 142 человека

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины, кинотеатры, фудкорт. Вход только в маске.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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