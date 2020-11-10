В Новосибирске от коронавируса скончались 5 человек за сутки: самому молодому было 28 лет

От коронавируса в Новосибирске умер 28-летний парень. Фото: архив КП

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что еще 5 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 28 лет и 72 года, и женщины в возрасте 59 лет, 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 630 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимацию госпитализировали 142 человека, из них в тяжелом состоянии 32 пациента. Они не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки коронавирус диагностировали еще у 179 человек, выздоровели 173 пациента.

С начала вспышки инфекцию обнаружили 19092 человек, в том числе у 1235 детей, выздоровели 15615 пациентов.

В регионе снова вводят ограничительные меры. В общественных местах по-прежнему необходимо быть в защитных масках, не забывать о социальной дистанции в полтора метра. Кроме того, по новым правилам со следующей недели будут работать фут-корты, детские площадки и кинотеатры в торговых центрах.

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