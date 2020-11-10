Врачи сняли на видео переполненные пациентами коридоры больницы №1 в Новосибирске

Врач снял на телефон пациентов, лежащих в коридорах больницы. Фото: стоп-кадр из видео

В соцсетях появилось видео из городской клинической больницы № 1. Автор ролика показывает, что кроватями с пациентами заставлен весь коридор.

— Третий корпус больницы сейчас работает как инфекционный госпиталь. Он постоянно забит пациентами под завязку. Мест в палатах всем не хватает, кислорода — тоже. Люди, которые лежат на животе или поднимают руки, так облегчают себе одышку. Много людей в приемном покое, — сообщил врач, приславший видео в группу «Гражданский патруль».

В больнице № 1 корреспонденту КП-Новосибирск отказались давать комментарий. Мы направили запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой объяснить ситуацию.

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