Пять учителей умерли от коронавируса в Новосибирской области

От коронавируса в Новосибирской области скончались 5 учителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области от коронавируса умерли пять учителей. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник.

Информацию подтвердили в министерстве образования Новосибирской области.

— Такое количество учителей скончались за все время пандемии, с весны, — отметил министр образования Сергей Федорчук. — У нас предварительная информация. Более точную цифру скажут только в Роспотребнадзоре.

КП-Новосибирск направила запрос в Роспотребнадзор.

Напомним, в Искитиме скончался учитель физики школы № 4 Олег Невзоров. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, знавшие Олега Вадимовича, мужчина лежал в больнице с коронавирусом. Там же у него случился инсульт: возможно, он стал осложнением. Также в Искитиме от коронавируса умер сотрудник школы № 11, обслуживающий в ней технику. На работу он ходил с температурой.

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