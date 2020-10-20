Умер Олег Невзоров — учитель физики искитимской школы № 4

Олег Вадимовича Невзорова очень любили ученики. Фото: https://vk.com/id55446488

Скончался учитель физики школы № 4 в Искитиме Олег Невзоров. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, знавшие Олега Вадимовича, мужчина лежал в больнице с коронавирусом. Там же у него случился инсульт — возможно, он стал осложнением.

Выпускники школы с теплотой вспоминают своего учителя. По их словам, Олег Невзоров был открытым и жизнерадостным человеком, искренне любившим свою работу.

— Олег Вадимович работал в нашей школе, несколько раз он заменял учителя физики в моем классе. Он был открытым, добрым, веселым человеком. Всегда ходил с улыбкой на лице, любил пошутить с учениками, действительно был настоящим учителем. До сих пор не верится, что его больше нет, — рассказала КП-Новосибирск Анна, выпускница 2007 года искитимской школы №4.

Напомним, ранее заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППВ НГМУ Евгений Верещагин рассказывал КП-Новосибирск о том, что коронавирус по признакам может сильно напоминать инфаркт или инсульт. Порой, врачи даже не могут сразу поставить правильный диагноз.

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