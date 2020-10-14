Ученый объяснил, почему тесты не распознают коронавирус

Некоторые тесты не могут распознать коронавирус в организме пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тесты на COVID-19 не обнаруживают коронавирус в организме человека. Однако дело не в мутации вируса, а в другой, пока еще не известной причине. Об этом КП-Новосибирск сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППВ НГМУ Евгений Верещагин. По его словам, коронавирус иногда похож на инфаркт и его трудно распознать.

— С вирусом как раз-таки все в порядке. Не работают тесты. Здесь не надо искать злой умысел. Действительно у некоторых пациентов мы просто не успеваем провести диагностику. В ряде случаев ковид протекает так странно, больше похоже на инфаркт или инсульт. Только постфактум, когда врачи справляются с болезнью пациента, ставят диагноз, потому что им и в голову не приходит, что ковид может так протекать. С чем это связано, я не могу сказать, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Верещагин.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Новосибирской области сделано почти 600 тысяч тестов на коронавирус. Уже в мае примерно треть ПЦР-тестов не распознавали коронавирус.

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