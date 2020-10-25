«Он был на работе с температурой»: от коронавируса умер сотрудник школы №11 в Искитиме

Мужчина боролся до последнего. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно о смерти сотрудника школы № 11 в городе Искитим. Об этом сообщили его близкие.

— Он работал от центрального дома творчества, обслуживал технику в школе. Был замечательным человеком, — рассказали КП-Новосибирск близкие мужчины.

По словам коллег, мужчина ходил на работу, не смотря на высокую температуру и плохое самочувствие. Спустя время болезнь взяла свое. Коронавирус передался и его жене. Ее врачи забрали в больницу.

— У него сейчас жена в больнице, но она уже идет на поправку, — уточняют близкие семьи.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким.

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