«Он был на работе с температурой»: от коронавируса умер сотрудник школы №11 в Искитиме

Мужчина боролся до последнего.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Стало известно о смерти сотрудника школы № 11 в городе Искитим. Об этом сообщили его близкие.
— Он работал от центрального дома творчества, обслуживал технику в школе. Был замечательным человеком, — рассказали КП-Новосибирск близкие мужчины.
По словам коллег, мужчина ходил на работу, не смотря на высокую температуру и плохое самочувствие. Спустя время болезнь взяла свое. Коронавирус передался и его жене. Ее врачи забрали в больницу.
— У него сейчас жена в больнице, но она уже идет на поправку, — уточняют близкие семьи.
КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким.
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