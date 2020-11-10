Работа торговых центров в Новосибирске с 16 ноября 2020 года: что закроют и запретят

В региональном правительстве планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса. Фото: архив КП

Работа торговых центров в Новосибирске с 16 ноября 2020 года: стало известно, какие ограничения введут. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

— На две недели, с 16 по 30 ноября, в торговых центрах закроют фуд-корты и кинотеатры. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании регионального правительства 13 ноября, — говорится в сообщении правительства.

По словам губернатора Андрея Травникова, ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать, но о положительной динамике пока говорить не приходится, она по-прежнему напряженная.

— Я предлагаю тактику точечных решений по введению ограничительных мер. Решения о возобновлении их работы будем принимать с учетом развития эпидситуации, — отметил губернатор.

В Новосибирске режим повышенной готовности продлили до конца года. В общественных местах необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, а людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперштаба, количество заболевших коронавирусом растет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, коронавирус стали чаще диагностировать у людей в возрасте 30-49 лет.

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