10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

Холл с телевизором, по которому шутники однажды прокрутили «запрещенку». Фото: предоставлено героем публикации.

Наука всеми силами старается победить в непростой гонке с коронавирусом. COVID-19 изводит всех новыми выкрутасами: обманывает тесты, нападает на уже переболевших… Но и вирусологи не сдаются: разгадывают новые задачки и разрабатывают вакцины. Очередную прямо сейчас испытывают в Центре вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово.

Туда, на территорию, охраняемую, как военная база, заехала очередная группа добровольцев. Можно сказать, взвод антиковидных испытателей. Каждый смельчак подставил отечественной медицине плечо: колите. Вместе с плечами новоселы, стало быть, предоставили и банковские реквизиты: за участие в испытании положена награда.

По замыслу медиков, одним участникам эксперимента достается реальная вакцина, другим — плацебо. Но о том, как прошла эта «лотерея», добровольцам знать не положено.

Им также традиционно запретили контакты с близкими. Мобильники, правда, оставили — по телефону общаться можно. 48-летний новосибирский таксист Сергей — один из участников эксперимента — позвонил на Радио «Комсомольская правда» и рассказал, каково это — участвовать в испытаниях мирового значения. Он поделился ежедневными впечатлениями и наблюдениями.

Палата, в который живут испытатели. Фото: Предоставлено героем публикации.

17 ОКТЯБРЯ

— Сдавать анализы приезжали 37 человек, 17 из них взяли. Остальные, видимо, не прошли по здоровью. Здесь люди разных профессий: есть парень-бариста, есть офицер запаса. Моя палата на трех человек, есть на четырех. Звенья разделены по четыре палаты. Телевизор — в холле. Вообще, похоже на санаторий. Почитал распорядок дня. Есть завтрак, обед и два ужина, утром и днем — медицинские процедуры, большая часть дня отведена под свободное время. Прививку еще не ставили...

18 ОКТЯБРЯ

— Поставили прививку, измерили давление. Плечо поныло да прошло. Теперь самое главное, чтобы температура была нормальная. А то в прошлой смене один ходил курить раздетым. Заработал температуру — и все, парня отстранили от эксперимента. Нас предупредили, чтобы курящие не простывали.

Народу прибавилось — видел, как еще люди заехали.

Оказалось, вместе с нами постоянно будут жить две медсестры. Они остаются, не выезжая домой.

Вместе с добровольцами 16 дней в боксах живут и медсестры. Фото: предоставлено героем публикации.

19 ОКТЯБРЯ

— Весь день лежим — отдыхаем. Вчера выписали страховку, сегодня почитал эти бумажки. 2 миллиона рублей — в случае смерти, 1,5 миллиона — в случае инвалидности III степени, 1 миллион — II степени, 500 тысяч — III степени.

Из процедур — сегодня электрокардиограмму сделали. Ну а после укола сказали, что физические нагрузки не рекомендованы. Так что отдыхам, жирок набираем.

Кормят хорошо. Давали геркулес, бигус, борщ, фаршированный перец, гречку, салат из цветной капусты, печенье.

Помаленьку начинаем играть. Есть теннис, футбол настольный, домино. Работает Wi-Fi.

Теннис так полюбился пациентам, что они сломали мячик. Фото: предоставлено героем публикации.

20 ОКТЯБРЯ

— Кстати, некоторых не взяли на эксперимент, потому что не хватало документов. Нужен паспорт только с постоянной регистрацией. Один человек был с временной — ему отказали. СНИЛС обязательно должен быть, ИНН, банковский счет. Деньги на руки наличкой не дадут. А положено сейчас меньше, чем на первом этапе, но тоже неплохо — по 80 тысяч. После того как эксперимент закончится, должны прислать по 60, а по истечении определенного срока — еще по 20 тысяч.

Игры, чтобы не было скучно. Фото: предоставлено героем публикации.

21 ОКТЯБРЯ

— У нас тут юмористы появились. С помощью интернета влезли в телевизор в холле и включили эротику! Правда, ненадолго — сразу выключили. Как дети. А ведь все взрослые.

Есть старше меня — по 60 лет. Семейные пары есть. Но вместе они не живут, не положено.

Питание вкусное, все начинают думать, как потом сбрасывать вес.

Лопнул теннисный шарик. Если новый не найдется, то настольный теннис для нас накрылся.

Так выглядит обед - многие уже переживают за фигуру. Фото: предоставлено героем публикации.

22 ОКТЯБРЯ

— Два дня назад у одного добровольца поднялась температура, и всю его палату изолировали. Ну и товарищ к нему приходил из другой палаты в гости. Его вместе со всей палатой тоже изолировали. То есть всего — шесть человек.

25 ОКТЯБРЯ

— Уже половина времени позади — мы здесь на 16 дней. Очень хочется домой, от безделья с ума тут сходим. По территории особо нельзя ходить. Только вокруг боксов можно прогуляться — режимный объект все-таки. Остается только жрать, спать и сдавать анализы.

Кстати, одного уже отправили домой раньше времени за нарушение режима — того самого, который зашел в палату к человеку с температурой. Один человек, ему 60 лет, до сих пор остается на изоляции.

Сидим гадаем, у кого — прививка, у кого — пустышка. Общаемся. Большинство говорят, что пришли сюда ради денег, но есть и такие, кто ради «спасения человечества».

Есть даже ограничение по куреву — не больше 10 сигарет в день. Это потому что кто-то любит ходить раздетым. Если температура поднимется — домой отправят, и все. Говорят: «Относитесь к этому эксперименту как к работе».

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