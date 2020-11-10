В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились еще 179 человек

За все время пандемии в Новосибирской области коронавирус выявили у более чем 19 тысяч человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 10 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 179 человек, из них — 9 детей. Выздоровели за сутки еще 173 человека.
— С начала пандемии коронавирусом выявлено в сумме 19 092 случая заражения, из них — 1 235 случаев среди детей. 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 630 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 142 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента.
В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей. В инфекционных стационарах лежат 3 916 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 3 965 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 782 886 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 086 жителей области, для 58 080 человек меднаблюдение окончено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru