В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились еще 179 человек

За все время пандемии в Новосибирской области коронавирус выявили у более чем 19 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 10 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 179 человек, из них — 9 детей. Выздоровели за сутки еще 173 человека.

— С начала пандемии коронавирусом выявлено в сумме 19 092 случая заражения, из них — 1 235 случаев среди детей. 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 630 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 142 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей. В инфекционных стационарах лежат 3 916 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 3 965 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 782 886 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 086 жителей области, для 58 080 человек меднаблюдение окончено.

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