«Поступает по 100 человек в день»: в минздраве объяснили, почему пациенты горбольницы №1 лежат в коридоре

В минздраве прокомментировали видео из новосибирской горбольницы № 1. Фото: стоп-кадр.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали видео из больницы № 1, где десятки пациентов лежат в коридорах.

— Инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 1 работает как сортировочный центр. Ежедневно в приемный покой стационара обращаются более 100 человек. Каждого медики осматривают и обследуют. Пациентов, которые могут лечиться амбулаторно, консультируют. Ежедневно госпитализируют 60-80 человек. Часть новых пациентов может быть временно размещена в коридоре, но после освобождения мест в палатах все больные переводятся на свободные койки. Независимо от размещения все пациенты получают необходимую терапию в полном объеме, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе минздрава области.

В минздраве также уточнили, что из-за наплыва пациентов дежурную бригаду приемного отделения усилили в 4 раза. В отделениях дополнительно введены врачебные ставки, сестринские посты и ставки процедурных медсестер.

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