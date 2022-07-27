Ксения Собчак высказалась о жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Фото: соцсети/АСТ-54

Ксения Собчак высказалась о жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Напомним, трагедия произошла в ночь на 27 июля в Нижней Ельцовке: на школьницу с ножом набросился ее 27-летний парень, с которым она накануне решила расстаться. От полученных ран девушка скончалась.

Как стало известно позже, еще до этого случая родители убитой трижды заявляли на ухажера дочери в полицию. Но все три раза в возбуждении уголовного дела им отказали.

— Это всего лишь домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение, — написала Собчак в своем телеграм-канале. — Предотвратим жестокую бойню, 15 ударов в живот? А может лучше тверк у Ельцин-центра и рисунки вульвы (Боже, дай мне сил)? Позорище.

Сейчас оценку действиям полиции дадут следователи. Парня, напавшего на девушку, задержали на следующий день на Хилокском рынке — он собирался сбежать на родину в Таджикистан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Принесу твою отрубленную голову к квартире»: родители убитой 17-летней школьницы писали заявление в полицию на ее преследователя

Родители убитой 17-летней школьницы ранее просили помощи у полиции из-за угроз ее парня (подробнее).

«Ударил ножом 14 раз»: расправа над девушкой в Нижней Ельцовке попала на видео

Девушку 14 раз ударили ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года (подробнее)

Очевидцы, на глазах которых парень жестоко зарезал девушку в Нижней Ельцовке, рассказали, почему не остановили его

Отморозка с ножом задержали (подробнее)

«Он ее бил, она прощала»: что известно о девушке, которую парень жестоко зарезал в Нижней Ельцовке

Девушка, зарезанная в Нижней Ельцовке, встречалась со своим убийцей (подробнее)

«Будешь либо моей, либо ничьей»: девушка, жестоко зарезанная в Нижней Ельцовке, перед смертью хотела бросить парня-убийцу

Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, обвинял ее в измене (подробнее)

В Новосибирске задержали парня, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке

Убийство произошло на глазах очевидцев (подробнее)

Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, хотел сбежать из России

Сделать это отморозку не дали полицейские (подробнее)

Следователи проверяют, знала ли полиция о преследовании парнем-убийцей 17-летней девушки в Новосибирске

Отчим школьницы заявил, что семья подавала заявление и пыталась защитить от мигранта дочь (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер