Полиция не сделала ничего: родители убитой 17-летней девушки обратились в МВД за 8 месяцев до расправы

Мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки трижды жаловалась в полицию на ее парня. Фото: соцсети

Мать 17-летней девушки, убитой в Новосибирске ее парнем, три раза писала заявление в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 26 июля. Таджик нанес девушке 15 ударов ножом. Отморозка задержали в среду, 27 июля.

- Предварительно установлено, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило три заявления о противоправных действиях задержанного гражданина, - рассказали в МВД.

Женщина жаловалась на то, что ухажер дочери угрожал ее убить. А в одном из заявлений сибирячка сообщила, что он избил девочку.

- Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились подразделением участковых уполномоченных полиции, по всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в соответствии с пунктом первым части первой статьи 24 УПК РФ – «Отсутствие события преступления». Надзорным органом принятые решения утверждены, - добавили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала, что убитую таджиком 17-летнюю девушку из Новосибирска пыталась спасти ее мама. Со слов знакомых, девочка встречалась с парнем намного старше себя больше года. Он употреблял наркотики, бил ее и ревновал.

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