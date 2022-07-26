В Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года мужчина жестоко расправился над девушкой. ЧП произошло вечером во вторник, 26 июля.

Произошедшее засняли на видеорегистратор проезжавшие мимо автомобилисты. На кадрах ролика видно, как парень гонится за девушкой, потом опрокидывает ее на землю и несколько раз ударяет ножом.

- На кадрах видно, что нападавший нанёс жертве не менее 14 ножевых ранений, - сообщает телеграмм-канал "АСТ-54".

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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