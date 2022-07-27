Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, хотел сбежать из России. Фото: соцсети.

В полиции раскрыли подробности задержания убийцы 17-летней девочки из Нижней Ельцовки. Вечером 26 июля он зарезал школьницу на глазах обескураженных очевидцев. По данным СК, он нанес девушке 15 ножевых ранений. После расправы агрессор сбежал с места преступления. Как сообщили в ГУ МВД по НСО, на задержание подозреваемого ориентировали все наружные наряды полиции.

– 27 июля, около 9 утра, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации, – уточнили в пресс-службе полиции.

Задержали подозреваемого, по данным МВД, сотрудники ДПС. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий он сознался в преступлении.

Как рассказали в СК РФ по НСО, на агрессора завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее КП-Новосибирск писала, что школьница встречалась с парнем намного старше себя. Он избивал ее, изменял ей и, по словам очевидцев, употреблял наркотики. Девочка решила расстаться с тираном. Стало ли это причиной зверской расправы, установит следствие.

Напомним, что очевидцы, на глазах которых убили девочку, рассказали, почему не остановили отморозка.

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