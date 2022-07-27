Следователи проверяют, знала ли полиция о преследовании парнем-убийцей 17-летней девушки в Новосибирске

Следователи проверят обращение в полицию отчима 17-летней девушки, жестоко убитой парнем. Фото: соцсети

Следователи проверят обращение в полицию отчима 17-летней девушки, жестоко убитой парнем в Нижней Ельцовке. Напомним, как рассказывали КП-Новосибирск родные погибшей школьницы, когда молодой человек начал ей угрожать, они обратились в полицию в надежде на защиту.

— В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, произошла трагедия в ночь на 27 июля. Убийца девочки — ее 27-летний парень, которого ее же мама устроила к себе на работу в супермаркет грузчиком. Недалеко от супермаркета все и произошло: школьница пыталась разорвать отношения, а он гонял девушку по улице с ножом, нанес ей 14 ударов. Парня ловили всю ночь. Поймали на утро на Хилокском рынке. В МВД заявили, что он хотел бежать из России на родину — в Таджикистан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Принесу твою отрубленную голову к квартире»: родители убитой 17-летней школьницы писали заявление в полицию на ее преследователя

Родители убитой 17-летней школьницы ранее просили помощи у полиции из-за угроз ее парня (подробнее).

«Ударил ножом 14 раз»: расправа над девушкой в Нижней Ельцовке попала на видео

Девушку 14 раз ударили ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года (подробнее)

Очевидцы, на глазах которых парень жестоко зарезал девушку в Нижней Ельцовке, рассказали, почему не остановили его

Отморозка с ножом задержали (подробнее)

«Он ее бил, она прощала»: что известно о девушке, которую парень жестоко зарезал в Нижней Ельцовке

Девушка, зарезанная в Нижней Ельцовке, встречалась со своим убийцей (подробнее)

«Будешь либо моей, либо ничьей»: девушка, жестоко зарезанная в Нижней Ельцовке, перед смертью хотела бросить парня-убийцу

Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, обвинял ее в измене (подробнее)

В Новосибирске задержали парня, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке

Убийство произошло на глазах очевидцев (подробнее)

Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, хотел сбежать из России

Сделать это отморозку не дали полицейские (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер