Следователи проверяют, знала ли полиция о преследовании парнем-убийцей 17-летней девушки в Новосибирске

Следователи проверят обращение в полицию отчима 17-летней девушки, жестоко убитой парнем. Фото: соцсети
Следователи проверят обращение в полицию отчима 17-летней девушки, жестоко убитой парнем в Нижней Ельцовке. Напомним, как рассказывали КП-Новосибирск родные погибшей школьницы, когда молодой человек начал ей угрожать, они обратились в полицию в надежде на защиту.
— В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в областном Следственном комитете.
Напомним, произошла трагедия в ночь на 27 июля. Убийца девочки — ее 27-летний парень, которого ее же мама устроила к себе на работу в супермаркет грузчиком. Недалеко от супермаркета все и произошло: школьница пыталась разорвать отношения, а он гонял девушку по улице с ножом, нанес ей 14 ударов. Парня ловили всю ночь. Поймали на утро на Хилокском рынке. В МВД заявили, что он хотел бежать из России на родину — в Таджикистан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Принесу твою отрубленную голову к квартире»: родители убитой 17-летней школьницы писали заявление в полицию на ее преследователя
Родители убитой 17-летней школьницы ранее просили помощи у полиции из-за угроз ее парня (подробнее).
«Ударил ножом 14 раз»: расправа над девушкой в Нижней Ельцовке попала на видео
Девушку 14 раз ударили ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года (подробнее)
Очевидцы, на глазах которых парень жестоко зарезал девушку в Нижней Ельцовке, рассказали, почему не остановили его
Отморозка с ножом задержали (подробнее)
«Он ее бил, она прощала»: что известно о девушке, которую парень жестоко зарезал в Нижней Ельцовке
Девушка, зарезанная в Нижней Ельцовке, встречалась со своим убийцей (подробнее)
«Будешь либо моей, либо ничьей»: девушка, жестоко зарезанная в Нижней Ельцовке, перед смертью хотела бросить парня-убийцу
Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, обвинял ее в измене (подробнее)
В Новосибирске задержали парня, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке
Убийство произошло на глазах очевидцев (подробнее)
Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, хотел сбежать из России
Сделать это отморозку не дали полицейские (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер